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「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

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「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

2019-03-16 11:29聯合新聞網 綜合報導

媒體人黃光芹（左）日前專訪高雄市長韓國瑜，為了是否做滿４年任期一事引發軒然大波。...
媒體人黃光芹（左）日前專訪高雄市長韓國瑜，為了是否做滿４年任期一事引發軒然大波。 圖／聯合報系資料照片
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資深媒體人黃光芹主持廣播節目專訪高雄市長韓國瑜，提及韓國瑜說不參選總統，事後又推翻，遭到韓粉圍剿，甚至威脅要傷害兒子，讓她決定請辭廣播節目，為平息政治紛擾，對此知名作家苦苓在臉書揭黃光芹辭職原因，認為她不是因為壓力辭職，而是因「她是一個不折不扣的韓粉」。

苦苓16日在臉書發文說，許多人好奇黃光芹為什麼辭職，雖然她受到韓粉霸凌，孩子受到威脅，但她絕不會因此害怕退縮，何況POP電台台長也公開挺她，換句話說，她不是因為任何壓力而辭職的。

苦苓說，她如果不是韓粉，不會這麼花費精神把韓國瑜的口述傳記那麼快寫出來，那些時間大可以去接更多通告、多賺一點錢養家，她在訪問韓國瑜的時候，對於選總統始終不肯明確表態，當然想追問，所以最後訪問其實是非常成功的，只是最後全盤被推翻。

沒想到因此引起韓粉大怒，攻擊鋪天蓋地而來，說黃光芹是假造訪問內容，逼得她公布訪問內容錄音，證明韓國瑜的確說過這些話，沒想到韓粉反應更激烈，有說黃光芹故意「設計」韓國瑜，有人說她根本是來「臥底」的。

但苦苓認為黃光芹只是「第二種」韓粉而已，第一種是希望他直攻2020總統大選，第二種則是希望2024時再出馬，但黃光芹卻被攻擊的體無完膚，甚至去威脅她的孩子，這完全逾越了紅線，造成軒然大波，他們夫妻倆也只好報警處理。

而韓國瑜照例像過去一樣，在韓粉到處謾罵、攻訐、誣蔑之後，不痛不癢的說「希望大家保持理性」，也沒有對這種令人髮指的行為加以譴責，甚至連告誡也沒有。

苦苓認為，黃光芹做為一個盡心盡力的韓粉，只因為有一點不同的意見，就被「同志們」激烈的攻擊加上威脅，沒有一點同情或支持的聲音，當事人韓國瑜更是漠不關心，總會感到「真心換絕情」，請辭最大原因就是「心寒」兩個字。

而發文不久後黃光芹本人也到底下留言，「謝謝老師，我就不分享了」，有網友也回覆替她加油。

黃光芹韓國瑜苦苓總統大選
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