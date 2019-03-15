訪美被問選總統？柯文哲：回答直接 怕他們受不了

台北市長柯文哲明天啟程訪美，對於訪美可能被問到選不選總統，柯說「我怕我的回答太直接，他們會受不了」。記者杜建重／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲明天啟程訪美，與美方官員接觸層級備受注目；對於訪美可能被問到選不選總統，且美國人都很直接，柯說「我也很直接，我還怕我的回答太直接，他們會受不了」。高雄市長韓國瑜則將於月底出訪港澳、中國大陸，四月再訪美，韓昨天說，港澳、大陸行已大致安排好，屆時不光農產訂單，還會有其他領域的成果。

柯文哲說，美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑也有問過他（是否選總統），但他的態度還是一樣，就是做每天該做的事，到時候再看就好。對於在美行程安排，他說還是客隨主便，像亞特蘭大、波士頓等產業的論壇是市政府處理，若牽涉美國官方，就拜託ＡＩＴ處理。

至於將出訪港澳等地的韓國瑜表示，行程照主辦單位的接待，至於會否和香港特首林鄭月娥見面？他指出，所有安排都尊重在地，如在高雄宣布太多，到時萬一沒有達成或計畫改變，「好像我們在吹牛一樣」，他尊重所有接待單位安排。

總統蔡英文本月下旬將提早出訪南太平洋友邦，被外界解讀有與韓國瑜互別苗頭意味。韓國瑜說，各有各的需要，「她可能拚外交，對我來講是拚外銷」，出訪目的是把高雄農漁產品趕快賣出去，讓農漁民和所有相關行業能過好日子，賺到更多的錢。

外傳韓國瑜與美國僑胞餐敘餐券飆漲到每張兩千美元，韓指出，他已透過副市長葉匡時與美國接待單位反映，希望回歸最簡樸，「最好能像我們在高雄一樣，一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，大家坐在地上，好好聊聊天」。