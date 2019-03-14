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盧秀燕表態挺朱 「他是我認證的太陽」

2019-03-14 00:27聯合報 記者喻文玟／台中報導

新北市前市長朱立倫（左）昨天拜訪台中市長盧秀燕（右），盧主動牽起朱的手，並送上台...
新北市前市長朱立倫（左）昨天拜訪台中市長盧秀燕（右），盧主動牽起朱的手，並送上台中名產太陽餅，祝朱立倫心想事成。 記者黃仲裕／攝影
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投入二○二○年總統大選的新北市前市長朱立倫昨天拜訪台中市長盧秀燕，盧秀燕送上台中名產太陽餅時說「送太陽餅就知道我的期待是什麼」 ，期待朱立倫旭日東升、心想事成，期許「倫子」加速火力全速前進。

朱立倫到訪，盧秀燕送的見面禮是台中茂谷柑、梨山茶，特別強調梨山茶來自台中最遠地區和平梨山，上山一趟要六小時，「你將來更上一層樓，選區很大，最遠地方要給我們照顧」。

兩人閉門會議廿分鐘後一起面對媒體，盧秀燕說，她不選總統，最客觀，朱立倫絕對是國民黨最有機會、也是最有可能成為國家領導人之一的人選，這個「之一」在她心目中是名列前茅。

盧秀燕說，要參選的人很多，但實力大不相同，參選不是只有意願而已，一定要能夠贏，要帶領國家走向正確的道路，能夠好好治理國家，朱立倫絕對是國家未來領導人最適合的人選之一。

「燕子送倫子太陽餅，大家應該知道我的寓意了，他是我認證的太陽。」盧秀燕送上太陽餅，也拿出狀元糕要朱都吃，「吃太陽餅才能變太陽，吃狀元糕才能中狀元。」希望「倫子」加速火力前進。

朱立倫說，現在大家都講「三子」，突然叫他「倫子」，可能有人覺得突兀，其實他出生地方真的叫崙子，是桃園八德的崙子，父親因此而取名。

盧秀燕肯定朱在桃園縣長期間推動桃園航空城計畫，在新北市長任內做了八條捷運，讓台北、新北生活有相同水準，「你更上一層樓，台中捷運一定要大力幫忙」。

朱立倫說，台中有很好的條件來推動航空城，但目前台中機場航站太小，航線不夠國際化，不論航線航班都需要做大幅度改善；台中另有海港優勢，海空結合拚經濟條件特優，自己如果能當選二○二○總統，一定全力支持台中。

朱立倫盧秀燕航空城總統大選
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