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藍有致勝兵器不用？王世堅真韓粉 8字力挺韓國瑜參選

2019-03-13 11:36聯合新聞網 綜合報導

隨著2020總統大選的日期逐步逼近，人氣漸漲的高雄市長韓國瑜是否參選引發外界囑目。台北市議員王世堅12日在節目上表示，韓國瑜的出現改變了國民黨威權專政的制度，讓國民黨不得不傾聽基層想法，更用「倚天一出，誰與爭鋒」8字力挺韓參選2020。

王世堅在節目《新聞深喉嚨》說，韓國瑜有如救星一般降臨，但國民黨還繼續沿用領表的方式卡韓，實在不像話。更補充在看到韓國瑜這般不世出的人才，以及韓流久久不退燒的現象後，開始相信中國有一句話叫「五百年必有王者興」的道理。

王世堅強調，韓國瑜之於國民黨有如倚天劍，「倚天一出，誰與爭鋒」，國民黨為何不拔出這把寶劍，不要到時候2020輸了，又怪兵器不好。他提議，與其這樣繼續紛紛擾擾，國民黨更應該要直接徵召韓國瑜。

王世堅還舉蝙蝠俠為例，呼籲韓粉要動起來，他表示在劇中當大家需要蝙蝠俠的時候，只要拿出蝙蝠俠編制的探照燈朝天空一照，蝙蝠俠就會出來了。如果韓國瑜不方便把自己的頭像放上去，可以改放女超人照片，這樣正義聯盟就會傾巢而出。

此外，王世堅仍不忘抨擊台北市長柯文哲，直說雖然自己與韓國瑜的立場相對，但至少韓國瑜敢清楚表明支持九二共識，不像柯文哲或朱立倫這種連自己主張都模糊不清、想用魚目混珠的方式帶過，他認為社會最討厭的就是這種人，呼籲「我們不要讓那種假掰人士當道」。

台北市議員王世堅用「倚天一出，誰與爭鋒」8字力挺韓參選2020。圖／翻攝自You...
台北市議員王世堅用「倚天一出，誰與爭鋒」8字力挺韓參選2020。圖／翻攝自Youtube
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國民黨韓國瑜王世堅柯文哲總統大選

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