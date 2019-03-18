整理包／10人表態參選2020總統大選 看國民兩黨提名時間表

2019-03-18 09:28 聯合新聞網 綜合報導



2020總統大選距投票暫定日期還有300多天，藍綠兩黨及無黨籍人士，確定參與初選名單共有10位。報系資料照 分享 facebook

第15任總統暨副總統選舉及第10屆立法委員選舉，即將於2020年1月舉行。面對還有300多天的選戰，國民黨共有6人確定表態參與黨內初選，而在九合一大選後呼聲最高的高雄市長韓國瑜，11日接受廣播節目訪問時首度表示，2020大選不在他的考量之內，強調自己4月不會領表參選，但主席吳敦義仍對徵召韓國瑜參選一事「保留萬分之一機率」；國民黨目前呈現6顆太陽激烈角逐出線，黨內誰來角逐大選有望在7月正式提名後明朗。

現今，國民黨黨內除了韓國瑜，及其他表態即將參與初選的6人名單，尚包括前總統馬英九也在外界認為可能再戰總統大位的名單內。在九合一大選後，藍營氣勢如虹，無論表態或未表態的人選角逐戰呈現白熱化。

相較於國民黨激烈的初選態勢，民進黨的人選日前現任總統蔡英文確定將挑戰連任，今天賴清德也宣布會參加黨內初選，至於副手人選包括高雄市長選舉中高票落選的陳其邁、九合一大選中民進黨少數獲得大勝的桃園市長鄭文燦，皆是外界猜測的熱門人選。

根據媒體針對2020選戰人選及勝算機率的初步民調顯示，韓國瑜與柯文哲會不會投入選戰，將是左右選情的兩名關鍵人物，無黨藉方面，尚有前行政院長張善政，及落選嘉義市長的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，確定表態參選2020總統大選，有望在7月藍綠皆確定提名人選後，選戰才會正式出現各黨的正副候選人名單。

國民黨表態參選名單(括弧為表態日期)

羅智強 (2018.11/26)

朱立倫 (2018.12/25)

張亞中 (1月7日)

孫大千 (1月10日)

周錫瑋 (2月26日) 王金平

(3月6日) 初選流程辦法 4月公告，5月領表登記，6月初選，7月於全國代表大會上通過提名。初選機制辦法採7成民調、3成黨員投票決定。 民進黨表態參選名單(括弧為表態日期)

蔡英文 (2月18日) 賴清德

(3月18日) 初選流程辦法 3月14日中央黨部發布公告。3月18日至3月22日參選人領表及受理登記。3月27日至4月2日黨中央向登記參選人進行溝通協調。3月27日協調小組協提請中執會予以同意調退選者，及中執會審查總統候選人資格。 4月4日至4月9日舉辦政見發表會。4月10日至4月12日進行初選民調。4月17日由中執會公告總統提名名單 無黨籍表態參選名單(括弧為表態日期)

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 (2018.11/25)

張善政 (2月20日)

對於可能的投票日期，中選會目前表示，原則上就是選定在1月，過去有兩次合併選舉的前例，此次將是循例辦理，由於依法立委須在2月1日就職，過去2012、2016兩次總統副總統及立委選舉合併舉行的投票日分別是1月14日、1月16日，都是週六。若以兩次前例來看，2020年除夕是1月24日週五，隔日25日為大年初一，無法進行投票，可能的選舉日期只剩下明年的1月4日、11日，及18日可選。

依現行規定，凡登記為總統及副總統候選人時，各組應繳納保證金新台幣一千五百萬元。前項保證金，應於公告當選人名單後十日內發還，當選者還能獲得每票30元的競選經費補助，而得票數若能超過當選者票數的一定比例，也能獲得補助，但得票數若不足選舉人總數的百分之五者，則不予發還，保證金將歸國庫所有。