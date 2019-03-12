市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

2019-03-12 16:04 聯合新聞網 綜合報導



韓國瑜會不會參選2020總統大選，一直是外界關注話題，昨天(3/11)的廣播節目訪問中，韓國瑜先是表示會做滿四年、不會領表，隨後在記者訪問時卻回問「誰說的」，似乎是要推翻2020不會競選總統的說法。此番動作讓人對韓國瑜到底會不會投入總統大選感到更加模糊，美麗島電子報董事長吳子嘉卻斷言：韓百分之百會選。

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目中斷言：韓國瑜百分之百會選總統。圖擷自 關鍵時刻 分享 facebook

昨天政論節目「關鍵時刻」中，主持人劉寶傑和來賓們就韓國瑜的「高雄市長一任四年說」有了諸多討論，大家都試圖解讀韓的言語背後到底有沒有選總統的想法。對此吳子嘉大膽斷言「韓國瑜百分之百會選總統」，並就三個面向分析。

一、 年齡

吳子嘉表示今年63歲的韓國瑜8年之後就71歲了，意指到時再來選總統年紀實在太大了，年齡是他不得不正視的實際問題。

二、 聲望

剛選上高雄市長的韓國瑜目前聲勢驚人，吳子嘉認為此刻應是他人生的頂峰，之後的人氣聲望只會日漸下滑，以目前的聲勢出來競選總統是「一生唯一的一次機會」。

三、 唯一能夠打敗柯文哲的人選

柯文哲被視為2020總統大選最可怕的競爭對手，國民黨內唯一能與之較量的就是韓國瑜。

除了斷定韓國瑜會參選2020，吳子嘉更推測國民黨會推出「韓國瑜+王金平」的組合，屆時聲勢贏不過柯文哲的朱立倫將會知難而退。