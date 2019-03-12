做滿4年…韓國瑜反問誰說的 黃光芹發文還原現場解讀真相

2019-03-12 11:10 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜對於是否做滿4年市長任期，回應態度曖昧引議論。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

被視為2020總統大選國民黨最強出戰人選的高雄市長韓國瑜，日前接受廣播節目專訪時，被問到4月是否領表登記參選？韓表示「不會的，會做滿4年任期」。11日節目播出後，再被問是否真的會做滿市長任期，韓卻反問「誰說的？」對此，主持人黃光芹在臉書發文表示要和韓市長「對一下」，甚至說韓市長「整個推翻也沒關係」。

各家總統初選民調呼聲最高的高雄市長韓國瑜，在11日播出的廣播節目中，被主持人問到對於2020基於正當性與否時是什麼看法，韓國瑜表示，「2020總統大選完全不在我的考量之內」，重申「我現在最關鍵的事是要讓高雄市衝起來」，上任兩個多月來，感覺大部分高雄人過的越來越快樂。

主持人黃光芹再追問「市長你的任期大概是做到什麼時候」、「會做滿4年」，韓回答「我4年任期，會繼續做」。節目播出後，被各媒體解讀為韓國瑜表態不參選2020年總統大選，立刻引發各界熱議。但下了節目後態度卻轉為曖昧，再被媒體堵訪問到「是否真的會做滿4年」，韓卻突然反問「誰說的？」之後解釋說「你說黃光芹節目嗎？她問我一任市長是幾年，我說全台灣都知道是4年！」要大家不要亂他的心，他的心現在很純潔，重點是要把高雄經濟衝起來。

針對韓國瑜在下了節目後對是否做滿4年任期的回應，主持人黃光芹晚間在臉書發文，表示重聽了錄音檔4遍，自己雖是小蝦米，也講究起碼的公信力，要和韓市長「對一下」，即便是「整個推翻也沒關係！」

黃表示，如果韓市長對於是否做滿4年任期，係指「法定任期有4年」，言下之意，沒說要做滿，也沒關係，韓還是可以再交代一次。至於4月是否領表？韓是肯定不會領表，而7月若有變數，是否接受徵召，韓國瑜原本就沒說死。黃並指，動搖韓國瑜心志的，「不是別人，是他自己的欲念」。

韓國瑜對於是否參選2020總統大選，未曾明確表態，對於專訪內容，許多網友讚許主持人幫大眾問出真相，也有人從頭到尾就是挺韓國瑜，支持他的任何決定，另有多數人持平認為「政治一切皆有可能」、「怕的是有一天出現萬人遊行挺韓出選總統」，希望「改變高雄不要變空談，本源失了什麼都落空」、「拿著政績由高雄出發」，做個政治人別做政客。