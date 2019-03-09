藍太陽發動二次年改 將成2020大選對決主軸

新北市前市長朱立倫、立委王金平及國民黨黨主席吳敦義，不約而同強調將重新檢討年改；圖為前年11月，年金改革團體「八百壯士」數千人遊行至總統府前的凱道表達抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨內總統初選號角響起，為了搶攻軍公教鐵票，國民黨內已經表態的新北市前市長朱立倫、立委王金平，以及黨主席吳敦義等人，不約而同強調將對年改重新檢討；整個藍營對年改議題磨刀霍霍，可望重啟這個協助去年讓國民黨贏得九合一的戰場，並成為2020總統和立委選舉的對決主軸之一。

面對藍營節節進逼，持續對年改議題暖身加溫，綠營方面已感受到壓力，但執政黨一時還找不到對應方法，部分民進黨立委則是期盼能適度調整年改政策，回應軍公教。

民進黨政府自從推動年金改革以來，退休軍公教團體釋憲、訴願、街頭抗爭動作不斷，對執政造成不小影響，更對去年九合一大選選情造成衝擊，原本在2016對國民黨失望的軍公教，抱著教訓民進黨的心情，讓選票大量回流給國民黨，這股力量的展現，使得國民黨內準備爭取2020大位者不敢忽視。

王金平昨晚出席全國公教軍警消暨退休人員聯合總會新春餐敘時就公開承諾，若當選總統，國民黨重返執政後他將推動「二次年改」，重新檢討年金改革的相關法律，還退休軍公教人員一個公道。

吳敦義在黨部元宵節活動時也說，民進黨政府「改得太過度」，國民黨重返執政後，將會設法做合理調整、撥亂反正。隔天，吳敦義更加碼表示，最近有很多人建議，不用全部恢復軍公教警消人員年改前待遇，但被砍掉部分，政府改用發消費券方式同額補償。

朱立倫在接受本報系訪問時說，年金改革是個全方位議題，不能針對特定單位，對軍公教須考量信賴保護原則，對國家安全及軍人士氣很重要，他訪美期間，美方學者也有提到軍人因年改士氣問題。朱同樣強調，有機會擔任總統，一定重新檢討年金改革。

據了解，包括國民黨中央和有意參選者的各陣營，私底下都已找研議年改的相關議題，以便在適當時候提出。

國民黨立委李彥秀、曾銘宗均表示，民進黨政府推動的年改確實有檢討空間，尤其是警消工作辛苦，在非戰爭時期是最危險公職，更應獨立討論。不過，黨團人士私底下認為，年改議題牽涉廣泛，若是能等2020大選過後再來討論，會比較合理。