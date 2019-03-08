王金平選總統：給我4年 帶領台灣重回「錢淹腳目」

國民黨立委王金平昨天宣布參選總統，王自詡有經驗、有決心的船長，「給我四年，我有能力帶領大家實現願景、發光發熱」，他宣示要做人民的橋梁，帶領台灣重現「錢淹腳目」的榮景。

談兩岸「必須終結戰爭」

王金平並說，台灣與大陸關係是「中華兒女，本是同根生」，台灣是世界華人圈的驕傲，也是中華民族未來的希望；兩岸必須終結戰爭，否則，戰爭將終結大陸與台灣。

王金平昨選在正對台北一○一大樓的國際會議中心頂樓宣布參選，並於十點十分發表演說，除意涵要讓世界看見台灣，帶台灣走向世界，也象徵十全十美。數百名支持者不畏大雨到場熱情相挺，國民黨立委也有一半到場，給足面子。

國民黨立委王金平昨天宣示參選總統。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 王金平表示，他決定站出來，是以堅定的信心、結合各行各業力量，展現台灣生命力。未來四年是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻；但政黨輪替廿年來，因為過度的社會動員，在世代、階級、產業和族群之間，產生無謂的對立與仇恨，造成台灣嚴重的內耗缺氧，台灣有堅強的實力和旺盛的生命力，可以造就強大的國力，卻因錯誤的政策與不作為，阻礙了前進的腳步。

細數蔡政府上任後爭議

王金平細數蔡政府上任後的爭議，包括一例一休缺乏彈性，近廿年能源政策的不作為與意識形態之爭，投資環境惡劣；軍公教警消年金改革欠缺公平與合理性等。其他包括人民難安居樂業、少子化等問題，也都是台灣當前的嚴重挑戰。

王金平說，當大陸一再聲明「台灣是中國不可分割的一部分」，最應該挺身捍衛主權，追求發展的台灣，卻在爭吵中彼此對立，內耗沉淪。他強調，在這個關鍵時刻，台灣應該團結一致，大聲告訴全世界，「台灣是全球進步發展不可或缺的一部分，台灣是人性良善價值，最寶貴的資產。」

王金平說，未來他將逐步提出公共政策的主張與策略，讓國人共同討論，凝聚共識，團結落實。唯有讓人民過好生活、企業生存茁壯、經濟繁榮發展、社會安全和諧，台灣才能壯大，在國際社會展現自信與驕傲。