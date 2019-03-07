大談自動駕駛 張善政認政府缺洞見

2019-03-07 19:29 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



張善政（右）7日於科技論壇上表示，憑台灣的科技潛力不可能會輸給華為等大企業，只是有許多契機沒發掘。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 政府無法應對科技時代發展？張善政7日於科技論壇上表示，憑台灣的科技潛力不可能會輸給華為等大企業，只是有許多契機沒被發掘。他感慨台灣政府在面對變化劇烈的數位時代時，缺乏應對能力與政策。如在台灣交通的困境下，自動駕駛就是個發展契機，政府卻沒有看見。

特斯拉被機車卡住

張善政說，台灣的科技潛力不會輸給華為等受中國官方支持的大企業。他舉特斯拉自動駕駛為例，自動駕駛雖然在歐美等地很有成效，但在台灣這類機車數遠遠超過汽車數的國家，在上下班尖峰時段，往往自動車會被機車圍繞，而判定周遭都有障礙物，無法前進，這是自動駕駛在台灣的困境，也是台灣機車文化被詬病的原因之一。

但這個缺點卻是進步的契機，張善政表示，台灣可藉此向特斯拉要求提供自動駕駛系統程序，並在系統中增添新模組，使自駕車可應對這種機車眾多的情形。如此一來特斯拉可打開台灣、泰國、越南等以機車為主流交通工具國家的市場，台灣也可提升在自動駕駛研究方面的成果。可惜這種把缺點變優點的契機，台灣政府卻沒有看到。

只有他網購過

「全場竟只有我一人網購過！」張善政回想起當行政院長時，有一次馬英九、吳敦義等高層官員都圍繞聽他暢談科技，但他卻很驚訝的發現，連網路購物這種簡單的事情，全場只有他一人有經驗！而談到行動支付時，張善政也得從頭把其機制講過一次。後來幾個月前他看到一則新聞表示，蔡政府官員也有科技障礙，讓他難過的表示，現在都民國幾年了？

張善政批評，台灣政府不只缺乏應對未來劇烈變化數位時代的能力與政策，更可怕的是還沒有想要去改變這個困境。曾有一個朋友對他講：「別讓科技侷限在菁英階層，普及到社會才是上策」，這也變成他參選總統最主要的訴求，要讓數位科技意識普及到各個角落，人人都有能力面對未來的變化。

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