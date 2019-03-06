王金平今宣布參選 有告知韓國瑜、沒邀朱立倫

2019-03-06 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ／台北報導



國民黨立委王金平今天將發表參選總統宣言，爭取國民黨提名。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 國民黨立委王金平今天將發表參選宣言，宣布角逐二○二○總統大位，爭取國民黨提名。王金平以「喬（橋）」為競選主軸，要做朝野、兩岸，以及台灣走進世界的橋墩。

王金平今天在台北國際會議中心頂樓舉行記者會，並發表約廿分鐘談話，現場將播放參選二○二○總統的願景，要讓世界看到台灣，帶台灣走向世界。王金平的競選幕僚團隊將有百人陪同他宣布參選，來自家鄉高雄路竹的鄉親和支持王金平的黨代表，今搭乘兩輛遊覽車北上壯聲勢。

王金平擔任立法院長時，在重要演說都會出現的「勝利講台」，今天是否再出場也成焦點。王金平昨天預告，今天會用一個新的「勝利講台」，也會有特別的進場方式。

高雄市長韓國瑜是否到場？王金平表示，基於禮貌，他有邀請韓國瑜和高雄市議長許崑源，但也知道兩人現在忙於高雄市政，已事先告知，希望他們不要為此特地北上。

【記者施鴻基／新北報導】新北市前市長朱立倫昨天穿著廿一年前首次參選的戰袍，陪新北市國民黨立委候選人鄭世維，在三重新北果菜公司市場掃街拜票。朱立倫說，未接到立法院前院長王金平宣布選總統的邀請，但誠心祝福。

昨天清晨五時許拜票時，許多攤商都主動預祝朱立倫當選總統，甚至有人高喊「朱總統凍蒜」，也有攤商送一把蒜頭，祝福朱和鄭世維都當選。