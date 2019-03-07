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嗑包子、分棗子…站在「團結」高點 太陽們各自努力

2019-03-07 00:10聯合報 記者王寓中

國民黨舉辦「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，讓黨內「四個太陽」齊聚茶敘，營造團結和諧...
國民黨舉辦「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，讓黨內「四個太陽」齊聚茶敘，營造團結和諧的勝選氛圍。記者周志豪／攝影
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國民黨史無前例舉辦「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，讓黨內「四個太陽」、「六巨頭」在大選年齊聚茶敘，營造團結和諧的勝選氛圍，表面討論立委補選能否「全壘打」，但檯面下，太陽們針對明年總統大選的競逐白熱化。王金平一句「各自努力」，已道出一切。

曾永權建議舉辦福德正神的祭典，一方面是感謝土地公保佑，能在去年九合一選舉勝選，同時也希望土地公繼續保佑國民黨，在十天後將進行的四席立委補選，國民黨能再取得翻天覆地的勝利。國民黨確實嗅出台南市變天的機會，如果新北市一席立委補選再拿下，四席「全勝」的可能性是存在的。

雖然只是四席立委補選，但意義已遠超過補選，如果再創不可能勝利，對黨主席吳敦義固然意義重大，但對黨內大老，以及所有意在參選總統的參選人而言，也具有共同的利害及利基，因此以四席立委補選輔選的理由，請出黨內六巨頭茶敘，營造團結和諧的氣氛，黨內天王沒有人會反對，而且每一位都會站在「團結」的高點賣力演出。

四個太陽齊聚，媒體場外關切的焦點，全是總統初選是否徵召韓國瑜的話題，茶敘會場，黨部為了搶搭韓國瑜「土包子」話題，還特地從台北南門市場知名的糕糰店，準備了十個「包子」，馬英九、朱立倫、王金平都「嗑了」至少半個包子，朱立倫笑稱一早到市場輔選鄭世維的他已吃了三回早餐，馬英九吃完直說包子好吃，還問「在哪買的。」

不僅如此，黨部還準備蜜棗，而且還是韓國瑜特地到新加坡促銷的蜜棗，王金平主動將棗子分給其他大老和太陽品嚐，大家「大吉大利」。即將在今天宣布參選總統的王金平，最後還說出一句大家「各自努力」耐人尋味的話，為昨天這場聚會無形更勝有形的過招，寫下最完美的註腳。

四個太陽與其說是為了三月十六日立委補選暫放下初選恩怨，不如說目前的太陽們，還真的要「各自努力」，民調低迷的若無力拉抬聲勢，除了展現大度格局，還能如何？民調領先的過了一山還有一山，除了再求突破自助，求不得人。

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