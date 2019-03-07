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鄭文燦喊話賴清德 「助蔡完成連任」

2019-03-07 00:23聯合報 華盛頓記者張加、記者林敬殷林育瑩／連線報導

民進黨中常會昨天通過明年總統及立委提名初選時程，行政院前院長賴清德是否加入戰局備受矚目。與賴同屬新潮流系、正在訪美的桃園市長鄭文燦，昨天隔海喊話支持蔡總統爭取連任，並呼籲賴清德「承擔更大責任」，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標。

民進黨總統黨內初選於三月十八日到廿二日領表登記，若有兩人以上登記，將在四月二日前協調，若協調不成，四月十日至十二日民調，四月十七日公告總統參選人提名人，目前黨內僅蔡總統表態爭取連任。

明年總統大選，蔡英文總統（左）已表態爭取連任，是否與行政院前院長賴清德（右）搭配...
明年總統大選，蔡英文總統（左）已表態爭取連任，是否與行政院前院長賴清德（右）搭配參選，備受矚目。 圖／聯合報系資料照片
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賴清德近來被問到是否參選二○二○時均不表態，僅一再強調目前民進黨贏得立委補選最重要，總統選舉的事等三月十六日立委補選後再來討論。在民進黨總統黨內初選確定三月十八日開始領表登記後，外界解讀時程提前意在「卡賴」，民進黨主席卓榮泰昨天否認，強調過去產生人選時間也在四月左右，是按過去時程，「沒有特別早」。

卓榮泰並暗諷國民黨說，民進黨不像「其他政黨」在選舉前，調整內容與規則，「那都是私心、有所圖的」。被問及若蔡英文總統民調不佳該如何？卓榮泰回應媒體，「你的未來不在我們的將來」。

桃園市長鄭文燦在美國華府向僑界發表演說。 華盛頓記者張加／攝影
桃園市長鄭文燦在美國華府向僑界發表演說。 華盛頓記者張加／攝影
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鄭文燦五日在位於馬里蘭州的台灣基督長老教會發表演講，他說，民進黨九合一選舉表現不佳，失敗、跌倒還是要站起來，接地氣就是要解除民怨、平息不滿、更正錯的政策，不要怕失敗，怕的是不肯面對失敗。他說，希望民進黨可以再起再造，希望賴清德未來能直接參與團隊，承擔更大責任，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標。

鄭文燦指出，蔡英文已決定要連任，相信民進黨大多數支持她，希望蔡能在執政跟競選的過程做得更好。至於希望賴清德承擔什麼責任？鄭文燦回應，團隊的每一分子對台灣都有責任，包括賴清德、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍等，每個人都有角色，都不要置身事外，賴清德雖然暫時離開院長職務，「將來一定要回來」。

面對中國崛起，鄭文燦說，除了台灣自身努力，更需要美國為主的全球民主網絡支持。鄭文燦說，中國要求台灣改很多名字，但台灣就是台灣，台灣海峽也不會變成Chinese Taipei Strait（中華台北海峽）。

民進黨賴清德鄭文燦蔡英文卓榮泰
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