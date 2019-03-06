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馬朱吳王各有團隊？朱立倫：都是國民黨團隊

2019-03-06 14:02聯合晚報 記者周志豪／台北報導

國民黨今天舉辦「福德正神聖誕千秋祭典」，由黨主席吳敦義（左二）主祭，並邀請前主席...
國民黨今天舉辦「福德正神聖誕千秋祭典」，由黨主席吳敦義（左二）主祭，並邀請前主席馬英九（前右二）、朱立倫（右一）等出席。 記者胡經周／攝影
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國民黨總統黨內初選白熱化，外傳新北市前市長朱立倫有意跟馬英九借將，朱立倫受訪時表示，沒有分馬團隊、朱團隊、吳團隊、王團隊，都是國民黨團隊。馬英九也說，「他沒有特別跟我講」。

國民黨上午在中央黨部以「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典名義，由吳敦義擔任主祭，邀歷任黨正、副主席一起出席參與為新的一年祈福。包含有意參選總統的新北市前市長朱立倫、立委王金平，以及前總統馬英九都出席。祭典開始前，吳敦義還以主人身分，在中央黨部二樓會客室等候歷任正、副主席，再一起搭黨部內手扶梯，一起現身，營造黨天王大團結聲勢。

對近日馬英九受訪被問到是否支持朱立倫選總統時表示，「從一開始就支持他」，被解讀馬朱結盟。馬上午受訪也澄清，國民黨現在要進入總統初選階段，所有優秀黨員參選都支持，都祝福。

馬英九特別舉例，就像黨主席吳敦義，在去年選舉當中花很多心血，終於讓國民黨能夠以大勝收場，也非常值得我們肯定，在初選過程當中，他對於優秀黨員都會支持。

外傳朱立倫有意跟馬英九借將，馬英九也說，「他沒有特別跟我講」。朱立倫則表示，最後提完名後，一定全部都團結在一起。

至於王金平盼能「馬王二會」，馬英九表示，到現在為止沒有接到王的聯繫。

對於吳敦義昨天受訪時表示，可考慮列馬英九為下屆不分區立委，馬英九說，「我沒有聽過」。吳敦義今天也澄清，沒有這個事，從來沒有動這個腦筋。

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