影／韓國瑜：我還沒想總統大選的事

2019-03-06 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林文義 ╱台北報導



工商協進會今天舉行「第25屆第4次理監事聯席會議」，高雄市長韓國瑜上任後首度北上演講，由於會場擠滿媒體，工商協進會理事長林伯豐拉著韓國瑜突破媒體層層包圍。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

「高雄市民希望我帶領高雄拚經濟」

新北市前市長朱立倫昨天南下拜會高雄市長韓國瑜，韓國瑜祝福爭取國民黨提名角逐2020總統大選的朱立倫心想事成，韓國瑜在昨晚電視政論節目連線中透露，前立法院長王金平昨天也致電邀他參加參選記者會，但他無法前往；有關王對外稱若當總統只當一任，讓韓有展長才機會，韓說，他不知自己身體狀態還能衝多少年？做多少事？謝謝王的厚愛，「到目前為止，我還沒想2020（總統大選）的事。」

韓國瑜今天北上赴工商協進會演講，全力為高雄招商，他搭高鐵到台北車站，下車後馬上被媒體堵訪，問題從總統選舉、招商、喝酒都有，韓國瑜不厭其煩一一回應，媒體被問到2020大選話題時，他還打趣說「被問到身體都熱起來」； 車站內一名女僑胞看到韓國瑜，還熱情高聲喊著說她支持韓國瑜，表示明年她一定會回來投票。

韓國瑜在車站短暫受訪時表示，他很高興看到各縣市都開始拚經濟，像馬祖、金門都來找他行銷酒類，還洽商是否可以用他的LOGO，他很高興能幫得上忙，希望能有十分之一的利潤幫助弱勢，談到2020大選，他還推崇朱立倫學養俱優，是唯一擔任過兩個直轄市的市長，至於王金平，他表示因有重要會議，無法參加王的參選記者會，已向王致意了。

韓國瑜昨晚接受政論節目連線訪問。主持人問他朱立倫昨天造訪，是否有提出爭取韓支持來選總統？韓國瑜說，他與朱立倫昨天主要是分享市政經驗；對朱要選總統一事，韓國瑜說：「大家都了解，在我而言，手心手背都是肉。」韓說昨王金平也致電表示將開參選記者會，但他太忙無法與會，會祝福王金平。

主持人問韓，外傳王金平曾稱若總統只做一任，四年後讓韓國瑜一展長才。對此，韓國瑜表示，他現在就是衝高雄經濟，人有朝夕禍福難定，「我都不知道我這個身體狀態，還能衝多少年？做多少事？」謝謝王金平的厚愛。

主持人再追問，若局勢演變成韓在藍軍之中民調最高，是否溫良恭儉但不讓並出馬代表國民黨參賽？韓國瑜回應說，他現在若說出超越高雄市長職權的話，對高雄市民是不禮貌的，高雄市民投票給他，是希望他帶領高雄拚經濟，以現階段而言，2020完全不在他的考量。