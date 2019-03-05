綠拱韓 藍拱柯？ 柯文哲：都在陰謀論 我們做自己

對於網路聲量遠輸韓國瑜，台北市長柯文哲表示「我是來當台北市長，不是來當部落客的」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲日前南下無緣和高雄市長韓國瑜會面，柯韓會兩度破局，外界解讀王不見王為保持兩人高人氣，甚至兩人頻頻隔空喊話也是在相互拉抬；柯文哲昨天表示，大家都在陰謀論，他和韓都在做自己。

韓國瑜聽聞後也回應說，「對，我們自己做自己，把自己該做的事做好；我個人滿腦子就是讓高雄趕快經濟衝起來！」

柯文哲昨被問到與韓國瑜始終無法碰到面時表示，這種事情自然就好，他去每個地方不見得要和每個人見面，時間到了就會見面；他強調，跟韓的交情沒有問題，就看個人方便，難道要為了見面而見面嗎？

柯文哲與韓國瑜兩人隔空對話，被解讀是彼此拉抬聲勢。柯文哲表示，大家都在陰謀論，所以他才說民進黨只要拱韓國瑜，國民黨的四個太陽就不見了；而國民黨只要拱柯，蔡英文就不見了，「天啊，我發現我們都在做我們自己」。

不過，儘管柯文哲每天勤跑行程，但網路聲量卻依舊不及動輒祭出「龜息大法」的高雄市長韓國瑜。柯文哲直言，這有什麼關係，又不是認真考試成績就會很好，每個人每天就是做他該做的事情，「我是來當台北市長，不是來當部落客的」。

此外，柯文哲近來先後和前總統李登輝、陳水扁會面，被外界視為積極和深綠結盟，操作「棄英保柯」。柯文哲表示，自己本來每隔一段時間都會去見李登輝，去高雄有機會都會去見阿扁，對自己來說都是很自然的事情，這樣就被媒體解讀為拉攏獨派、操縱棄保，「你們不要每天陰謀論」。

至於是否有可能和有意參選總統的行政院前院長張善政合作二○二○？柯說，可以合作就合作，合作比競爭好，但自己連要不要選總統都不知道。