親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

綠拱韓 藍拱柯？ 柯文哲：都在陰謀論 我們做自己

2019-03-05 00:13聯合報 記者邱瓊玉蔡孟妤／連線報導

對於網路聲量遠輸韓國瑜，台北市長柯文哲表示「我是來當台北市長，不是來當部落客的」...
對於網路聲量遠輸韓國瑜，台北市長柯文哲表示「我是來當台北市長，不是來當部落客的」。 記者胡經周／攝影
分享

台北市長柯文哲日前南下無緣和高雄市長韓國瑜會面，柯韓會兩度破局，外界解讀王不見王為保持兩人高人氣，甚至兩人頻頻隔空喊話也是在相互拉抬；柯文哲昨天表示，大家都在陰謀論，他和韓都在做自己。

韓國瑜聽聞後也回應說，「對，我們自己做自己，把自己該做的事做好；我個人滿腦子就是讓高雄趕快經濟衝起來！」

柯文哲昨被問到與韓國瑜始終無法碰到面時表示，這種事情自然就好，他去每個地方不見得要和每個人見面，時間到了就會見面；他強調，跟韓的交情沒有問題，就看個人方便，難道要為了見面而見面嗎？

柯文哲與韓國瑜兩人隔空對話，被解讀是彼此拉抬聲勢。柯文哲表示，大家都在陰謀論，所以他才說民進黨只要拱韓國瑜，國民黨的四個太陽就不見了；而國民黨只要拱柯，蔡英文就不見了，「天啊，我發現我們都在做我們自己」。

不過，儘管柯文哲每天勤跑行程，但網路聲量卻依舊不及動輒祭出「龜息大法」的高雄市長韓國瑜。柯文哲直言，這有什麼關係，又不是認真考試成績就會很好，每個人每天就是做他該做的事情，「我是來當台北市長，不是來當部落客的」。

此外，柯文哲近來先後和前總統李登輝、陳水扁會面，被外界視為積極和深綠結盟，操作「棄英保柯」。柯文哲表示，自己本來每隔一段時間都會去見李登輝，去高雄有機會都會去見阿扁，對自己來說都是很自然的事情，這樣就被媒體解讀為拉攏獨派、操縱棄保，「你們不要每天陰謀論」。

至於是否有可能和有意參選總統的行政院前院長張善政合作二○二○？柯說，可以合作就合作，合作比競爭好，但自己連要不要選總統都不知道。

韓國瑜柯文哲李登輝國民黨民進黨

相關新聞

王金平4度握拳：我才能團結黨

2019-03-05 00:18

洪秀柱金門輔選 談黨內初選競爭不要鬥爭

2019-03-04 23:51

是否參選總統？ 韓國瑜需速解套

2019-03-04 18:16

影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保

2019-03-04 17:19

韓國瑜擔任黨主席？ 王鴻薇：這不是很好的主意

2019-03-04 16:04

韓國瑜選總統？ 沈富雄代擬四點參選聲明

2019-03-04 14:13

操作棄英保柯？柯文哲：不要每天陰謀論

2019-03-04 14:06

馬英九支持朱立倫 王金平：他們本來就鬥陣啊

2019-03-04 13:31

影／否認獨立參選！王金平：我最有能力團結國民黨

2019-03-04 13:29

【重磅快評】藍軍留徵召多條活路 選到底唯剩死路

2019-03-04 13:14

李敖兒最認同這點 微博po文支持王金平參選2020

2019-03-04 12:52

朱立倫做好做滿軟肋 周錫瑋：不是昨是今非、昨非今是

2019-03-04 12:00

林義雄嗆核四重啟 前廠長：不務實理念，台灣不會進步

2019-03-04 11:51

「不要輕言參選到底」 周錫瑋向王金平道歉

2019-03-04 11:48

操作「棄英保柯」？ 柯P：每天陰謀論，頭殼壞掉

2019-03-04 10:53

和張善政結盟合作？ 柯P：合作不是比競爭好嗎？

2019-03-04 10:50

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:22

「從一開始就支持」馬英九表態挺朱立倫

2019-03-04 00:12

民進黨備戰2020視柯文哲假想敵 白綠高度緊張

2019-03-04 00:08

藍由誰出馬 柯文哲參選總統關鍵

2019-03-03 23:59

【即時短評】柯文哲操作「棄英保柯」牽制蔡連任之路

2019-03-03 22:59

備戰2020？藍營由誰出馬 柯文哲參選關鍵

2019-03-03 22:56

備戰2020／白綠緊繃 綠視柯文哲為假想敵

2019-03-03 22:54

怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓

2019-02-27 09:01
看更多

熱門文章

台南立委補選謝龍介擊中要害？ 綠營急撇清

2019-03-04 13:10

蔡英文籲台日安保對話 孫大千：把自己當武林盟主？

2019-03-04 08:15

獨／反同專法藍綠都有立委簽了 明天將送案處理

2019-03-04 11:59

影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保

2019-03-04 17:19

國軍擦槍噩夢out！黑科技槍管 射1萬顆子彈也免保養

2019-03-04 10:00

潛艦國造原型艦設計下周見真章 海軍：準備好了

2019-03-04 10:49

台南立委補選最新民調 謝龍介38％、郭國文26%

2019-03-04 21:01

3月22至28日訪陸 韓國瑜重申：不碰中央權責事務

2019-03-04 15:29

韓國瑜選總統？ 沈富雄代擬四點參選聲明

2019-03-04 14:13

柯文哲、韓國瑜「高來高去」的政治話語 你聽懂幾分？

2019-03-04 08:00

高嘉瑜節目主持新造型 公主頭不見了......

2019-03-04 14:16

蔡總統要與日安保對話 日外務省：沒有這樣的考慮

2019-03-04 17:47

胡幼偉：拱韓工具性價值 終結專制、小丑、老派政治

2019-03-04 08:23

李敖兒最認同這點 微博po文支持王金平參選2020

2019-03-04 12:52

韓國瑜宣布：3月22至28日將出訪香港、澳門、深圳

2019-03-04 15:16

陳水扁可以當網紅？ 立委要法務部別再推給台中監獄

2019-03-04 10:05

潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

2019-03-04 18:37

【重磅快評】藍軍留徵召多條活路 選到底唯剩死路

2019-03-04 13:14

蔡英文提安保對話日方冷回應 學者：台灣成麻煩製造者

2019-03-04 22:50

108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪

2019-03-04 17:13

找盤商賣麻豆文旦柚真能發大財？ 陳筱諭邀謝龍介辯論

2019-03-04 12:25

韓國瑜擔任黨主席？ 王鴻薇：這不是很好的主意

2019-03-04 16:04

三重立委補選 選前之夜藍綠相距百公尺拚場

2019-03-04 10:22

統促黨要直接上門 館長：證明你們就是黑道

2019-03-04 18:03

朱立倫做好做滿軟肋 周錫瑋：不是昨是今非、昨非今是

2019-03-04 12:00

新北立委補選最新民調 鄭世維40％、余天36％

2019-03-04 20:48

被林濁水酸體虛 韓國瑜回敬林「像一顆酸梅」

2019-03-04 20:51

反同專法內容搶先曝光 定義同性婚姻為「家屬關係」

2019-03-04 13:35

「不要輕言參選到底」 周錫瑋向王金平道歉

2019-03-04 11:48

台南立委補選民進黨內部民調 郭謝兩人纏鬥中

2019-03-04 11:58

影／魚丸1天20萬顆變50萬？ 民進黨指謝龍介畫虎爛

2019-03-04 13:35

每天嗡嗡嗡網路聲量仍輸韓國瑜 柯P：我不是來當部落客

2019-03-04 10:31

馬英九支持朱立倫 王金平：他們本來就鬥陣啊

2019-03-04 13:31

高市最大選區變搶手 第一選區7人爭逐立委

2019-03-04 18:31

是否參選總統？ 韓國瑜需速解套

2019-03-04 18:16

再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區

2019-03-04 20:51

柯文哲稱「我不是部落客」 王世堅反酸：他明明是始祖

2019-03-04 15:19

【重磅快評】邱吉爾打張伯倫 剖析小英兩岸論述新策略

2019-03-04 11:26

親民黨團反對同婚專法「快速通關」

2019-03-04 10:47

NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義

2019-03-04 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top