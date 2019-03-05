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王金平4度握拳：我才能團結黨

2019-03-05 00:18聯合報 記者鄭媁／台北報導

王金平表示，徵召是假議題，並指自己是最能團結國民黨的人。 記者黃義書/攝影
王金平表示，徵召是假議題，並指自己是最能團結國民黨的人。 記者黃義書/攝影
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國民黨天王競逐大位，前總統馬英九表態支持朱立倫，準備宣布參選的王金平昨天表示，「他們（馬朱）兩位本來就是作夥的、鬥陣的，這一點都不奇怪。」

國民黨黨內總統初選，黨主席吳敦義不排除最後徵召的選項，此舉被視為是替高雄市長韓國瑜鋪路。國民黨立委王金平昨天直指這是一個假議題，他四度握拳強調「我才是真正有能力來團結國民黨的人」。

王金平周四將宣布參選總統，外傳支持者已備妥連署書，為王獨立參選做準備。不過王金平昨天否認此事。面對是否會獨立參選、黨內分裂、徵召韓國瑜等問題，王金平重申，這些都是假議題。

王金平國民黨韓國瑜吳敦義朱立倫

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