是否參選總統？ 韓國瑜需速解套

2019-03-04 18:16 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照 分享 facebook 迄今猶未表態參選總統的韓國瑜，民調卻一直高居國民黨第一名，全黨一片拱他參選總統的支持聲音。但韓國瑜參選總統最大的困境在於，剛任高雄市長不滿三個月，若出來參選，恐怕引起高雄人對他「棄高而去」的不滿。

以政治生涯為職志的人，有機會參選總統，誰不心動？國民黨主席吳敦義準備了四十多年，好不容易有機會選總統，心中自是充滿期盼。韓國瑜沉潛十數年，一舉破除高雄綠營鐵倉魔咒，拿下高雄市長，並創造韓流風潮。全台期待韓國瑜「拯救萬民於倒懸」的民眾，都亟望他能參選總統。

受民之托 一時難棄

如果是古時候封建時代，韓國瑜這種望風披靡的聲勢，可在拿下一個城池之後，留下大將固守城池，繼續往北直攻京城。問題是，民主社會，拿下城池是要加以治理、為民興利的。不能只是耕田的繼續耕田，納糧的照樣納糧，留下幾個阿兵哥維持城內秩序就好。韓國瑜受民所託，很難即時棄之不顧而求取更上層樓。

韓國瑜參不參選總統的重要因素在於，泛藍支持者擔心，若無他這支最強棒參選，恐遭民進黨採取類似過去的伎倆而讓蔡英文得以連任、或讓柯P漁翁得利。

但若國民黨初選機制及過程公平合理，國民黨次於韓國瑜的第二強棒如與柯P的支持度差距不大，未來在韓國瑜的強力輔選之下，勝選機率仍非常高；前提當然是國民黨必須團結一致。

換言之，如果今天國民黨有另一個強棒的支持度是高於柯P的，就不會有韓國瑜要不要出來參選總統的問題；他可以安心做好這一任的高雄市長再說。只可惜，國民黨四大太陽之中，無一似韓國瑜。

尋思策略 以圖勝選

在國民黨內數個太陽對是否徵召韓國瑜仍有雜音下，於今之計，國民黨唯一策略唯有請韓國瑜儘速宣布選或不選。

在韓國瑜宣布參選下，可順理成章將韓國瑜納入初選機制中，。若初結果韓的整體支持度仍為第一，則應速請高雄市民諒解，以2020之大局為重，提早化解可能反彈的民意。

如果韓國瑜不選，也應儘速宣布棄選總統，全心於市政，並準備全力輔選國民黨2020總統候選人。此一宣布，目的在於消除拱韓參選總統的雜音，打消全台韓粉的寄望，免於一拖再拖、最後遷怒於國民黨中央及後續之國民黨總統參選人。

韓國瑜到底要不要參與黨內總統初選，國民黨中央與韓國瑜都必須依據內外在因素綜合衡量，儘速取得一致共識，並對外宣布，以免夜長夢多，搞得人心惶惶，最後導致如同四年前換柱後的民心背棄，那就得不償失了！

【更多精采內容，詳見 】