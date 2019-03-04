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李敖兒最認同這點 微博po文支持王金平參選2020

2019-03-04 12:52聯合新聞網 綜合報導

李勘在微博以《支持王金平參選》為名，公開表態支持立法院前院長王金平代表國民黨參選...
李勘在微博以《支持王金平參選》為名，公開表態支持立法院前院長王金平代表國民黨參選2020總統大選。圖新華社。
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2020總統大選民進黨蔡英文總統已經表明競選連任，而國民黨的藍太陽之爭也在總統初選方式確認後宣告開打。已故作家李敖的兒子李勘日前突然在微博以《支持王金平參選》為名，公開表態支持立法院前院長王金平代表國民黨參選2020總統大選，文中他更稱讚王金平是一位「不主張統一，也從來不講鬼話，更沒有曲解九二共識，忽悠大陸」的政治人物。

李勘文中表示，普遍讓國民黨內深藍支持者詬病王金平的是他的「藍皮綠骨」，而王金平的最大「罪證」，就是縱容太陽花佔領立法院，這項罪名到現在怎麼洗都洗不掉。不過，他表示最欣賞王金平的一點就是他不亂解讀「九二共識」。他文中引述王金平對「九二共識」看法是「不談『九二共識』，因為兩岸對九二共識講法不同，國內藍綠講法也不一樣，藍營內部也不一樣，『各吹一把號』，莫衷一是，最重要是國內要團結一致，誠心誠意為台灣好，好好的來和解」，李勘表示「這是多麼實誠的講法」。

李勘文中不否認，所有對王金平的指控，都有一定道理，但他強調應用相同標準去檢視其他人，不應獨盯著王金平不放。他認為以王金平的權勢和地位，早可以縱橫兩岸當地下買辦，把在台灣「喬事」的本領拓展到大陸，幫台商賺錢拿回扣，但他並沒有這樣做。他認為也只有王金平這樣藍皮綠骨、不講鬼話、不曲解九二共識的人，「才能讓大陸徹底認清台灣只要維持現狀、賺人民幣、不要統一的現實，放棄一切不切實際的幻想，好好制定正確的對台政策」。李勘說從這個意義上講，王金平是值得尊敬的，所以他支持王金平參選。

為數眾多的網友看完文章後紛紛留言贊同李勘，「王金平比宋楚瑜强多了，宋是没底限没原则，王是處世圆融，但有底限」、「又一個支持王金平選的，很多人認為王金平藍皮綠骨，王金平其實是藍皮藍骨」，「同感，為什麼不讓他試一試呢」，當然，有網友認為「若真有豎起脊梁良特立獨行的皓首匹夫，我們還是願意做執鞭之士的，可惜不是你，王金平」、「可是王金平似乎有司法關說嫌疑，這樣可以當總統」，不過也有網友表態支持蔡英文或是柯文哲。

王金平國民黨九二共識

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