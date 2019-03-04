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「從一開始就支持」馬英九表態挺朱立倫

2019-03-04 00:12聯合報 記者鄭媁、祁容玉蔡孟妤／台北報導

國民黨二○二○總統初選備受矚目。前總統馬英九、新北市前市長朱立倫昨天同台。媒體詢問是否支持朱立倫？馬英九表態「我們從一開始就支持他」；至於是否支持朱選總統？馬表示「他（朱）那時當行政院副院長，是我找他來的」。

馬英九、朱立倫昨天出席張可芸油畫展剪綵暨新書發表會。兩人表定時間原本錯開，但朱立倫比原定時間提前到場，兩人互動熱絡。

對於是否感受到馬英九的誠意？朱立倫會後受訪時笑說，馬英九一直對他非常支持與鼓勵。

前總統馬英九（左）與新北市前市長朱立倫（右）昨天出席畫展，並表態支持朱。 記者余...
前總統馬英九（左）與新北市前市長朱立倫（右）昨天出席畫展，並表態支持朱。 記者余承翰／攝影
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此外，立法院前院長王金平日前宣示只選一任，展現競逐大位的決心，但也有支持者對黨中央「為求勝選，不排除徵召」的說法不滿，建議王參選到底；不過，王金平本人仍堅持應參與黨內初選。

朱立倫說，王金平是長輩，也是前輩，他尊重王金平，並指王三月七日好像要宣布參選，他予以祝福。對王金平認為二階段初選不公而欲參選到底，朱立倫說，國民黨一定要團結，唯有團結才能爭取勝選，「我們一定推出最強候選人，請大家放心，朱立倫全力以赴。」

朱立倫說，沒有所謂二階段初選，「現階段有這些疑慮，代表不夠強，」如果夠強，大家一定會團結、共同支持。他說，韓國瑜是好友、也是國民黨資產，現在全力支持韓國瑜拚市政，初選的事，黨中央尚未規畫出時程，等公布後再說。

前台北縣長周錫瑋拋出二階段初選，遭王金平質疑，周錫瑋昨說「我尊敬的王叔叔講什麼我都覺得很好」，重點是要提名最強的人。

另也有意參選總統的無黨籍行政院前院長張善政說，他不是國民黨員，但還是希望國民黨能排出最強陣容。對於自己的選情，他說他現在開始慢慢加溫。

朱立倫王金平馬英九韓國瑜周錫瑋

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