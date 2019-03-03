總統初選算計多 藍憂衝擊立委選情

2019-03-03 19:27 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



國民黨主席吳敦義在初選議題上表示「不排除徵召」後，引發有意參加黨內初選的人士們不滿。（photo by wikipedia） 分享 facebook 總統大選還沒正式開始，國民黨內部就因為初選議題而吵得沸沸揚揚。繼國民黨主席吳敦義表示「不排除徵召」後，前台北縣長周錫瑋又拋出「二階段初選」的構思，引發有意參選的太陽們嗆聲。多位前國民黨立委對此提出警告，如果再上演「換柱」事件，國民黨將不只是輸掉總統大選，更會嚴重衝擊立委選情。

韓國瑜應參加初選

前國民黨立委林郁方表示，現在是選人不選黨的時代，每位候選人背後都是幾十萬票的支持，如果再次上演換柱事件，就會失去那幾十萬票粉絲，而失去這些票的後果不只是輸掉總統大選，更會嚴重衝擊立委選舉。他認為上次就是因為換柱，導致幾位原本有機會勝出的立委敗選，使國民黨無法制衡民進黨，所以後來民進黨在推行政策時能橫行無阻，也致使民怨沸騰。

「不用等黃袍加身，韓國瑜不妨大大方方參加初選！」林郁方認為，目前聲勢如日中天的韓國瑜，要不就清楚表達不參選立場，要不就大方參加初選登記，他也建議黨內，可延長初選登記的期限，讓每個有意參選的人都能表態，不願參選的人也要清楚表達不參選的立場，並堅定表示初選誰勝出就支持誰。他說，國民黨唯有團結一心，才不會讓「煮熟的鴨子」飛了。

主席沒有徵召之權

另一位國民黨不具名的前立委則指出，上次總統大選，民進黨的票並沒有多，而是國民黨因換柱導致票少了，現在的爭議就像是吳敦義明知自己最後一名，卻不想讓其他太陽勝出，所以拋出不排除徵召的說法。但吳敦義這樣說反而自曝其短，而且黨內機制也沒賦予任何人可以徵召的權力。

這位前立委也表示，大家都懷念當年前黨主席吳伯雄般擔任好抬轎的角色，自己不參選，一心支持任何於黨內初選勝出的候選人。而那些想著要徵召韓國瑜的高層，最好看清楚基層黨員對於這些爭議所表達出的「怒」字。

「別把人民當羊」

已宣佈參選總統的孫文學校校長張亞中認為，初選跟徵召的問題其實也暴露出國民黨本身的缺陷。由於國民黨本身缺乏中心思想，所以當「反核」、「反軍公教年金」、「反課綱微調」等議題的風一吹起時，國民黨高層立刻跟風，因為他們的邏輯是「選舉一定要贏、要贏就必須跟著風向走」，但是處處想跟風的結果是連政權都丟了。

如今，韓國瑜現象打亂了民進黨的風向，也讓國民黨高層看到了新的風向，但張亞中指出，與其在初選太陽或是徵召韓國瑜這種問題上爭論不休，國民黨此刻更應該重新建立自己的核心價值與理念。他呼籲國民黨不要再把人民視為「無知的羊」，應是把所有選民當成是國家主人的公民，不只告訴人民國家的方向，更要告訴人民政策的方法。

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