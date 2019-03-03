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二階段初選惹爭議 周錫瑋提辯解

2019-03-03 17:34台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

前台北縣長周錫瑋希望透過多方交流，使國民黨更加團結。(Photo by 呂翔禾／...
前台北縣長周錫瑋希望透過多方交流，使國民黨更加團結。(Photo by 呂翔禾／台灣醒報)
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國民黨初選紛爭不斷。在3月3日新店青工會會長交接典禮上，前台北縣長周錫瑋針對目前黨內總統候選人初選不排除二階段初選解釋說，他提兩階段初選的目的是「希望最強的人出來，團結國民黨，打贏2020。」

王金平院長日前接受媒體專訪表示，對於吳敦義主席提出不排除二階段初選的想法無法接受。這也讓初選候選人懷疑二階段徵召的可能性，對於參加初選的候選人並不公平。

「兩階段初選是一個形容詞。」周錫瑋說，他只是希望國民黨的人可以一起討論所有的可能性，讓國民黨可以有最強的人出來參選。另外，周錫瑋也表示，不希望過於僵化的初選制度讓國民黨錯失良機。

周錫瑋說，身為總統初選參選人，在台北縣時期施政的魄力與決策都是大家有目共睹，比起柯文哲來說「好太多了」，台灣在民進黨執政下經濟衰退，被國際邊緣化的情況需要改變。在面對民進黨，甚至柯文哲的競爭下，國民黨應該盡力尋求最強棒的出現，其他人也應知所進退。

因此，針對王金平院長對於二階段初選的批評，周錫瑋持開放態度說，「會去再拜訪王院長，跟他談談。」也提到他最近都在全台幫許多候選人輔選，希望的都是能讓國民黨更加團結，一路從立委補選贏到2020。

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