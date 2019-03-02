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王金平： 若當選總統 只做一任四年

2019-03-02 23:53聯合報 記者王寓中胡蓬生／連線報導

國民黨總統初選提名，中常會已通過採七成民調、三成黨員投票的「七三制」，但黨主席吳敦義拋出不排除徵召的可能。本周四將宣布參選總統的立法院前院長王金平昨天接受蘋果日報專訪時重砲抨擊，兩階段徵召只會影響黨的團結。

「韓才上任就說換跑道 難交代」

王金平表示，高雄市韓國瑜民調最強是事實，但韓才上任兩個月就說要換跑道，恐對高雄選民交代不過去，他認為韓國瑜自己本意也非如此。王強調：「我若當選總統，只做一任四年」，逐一解決國家重大問題，將大環境處理妥當，讓中華民國繼續生存發展後，就交棒下一代，「我想，屆時韓市長就很有機會一展長才，為國家服務」。

苗栗縣長昨晚宴請各鄉鎮市長等地方人士，王金平（中）到場尋求支持。 記者胡蓬生／攝...
苗栗縣長昨晚宴請各鄉鎮市長等地方人士，王金平（中）到場尋求支持。 記者胡蓬生／攝影
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「想要參選 現在就要參與初選」

王金平指出，「想要參選，現在就要出來參與初選，沒有人在後面才加入」，「領導人要有智慧，這樣的作法只會造成黨的動盪，讓大家心有懸念。」

王金平說，這時候談徵召很奇怪，黨可以有這樣的預想，那其他人也可以有預想，「這樣整個黨要怎麼穩定？」他也舉例，初選結束後，就算有個贏家，大家也不需要團結，只要製造新的勢力出來，就有新的徵召機會，「這種勢力這樣衝撞，黨能團結嗎？」

記者詢問，未來如果初選機制不公平，仍進行二階段徵召，是否會考慮脫黨參選？王金平說，「的確有人建議我不要理會國民黨初選，但黨內已經確定採取七三制，我就按照制度努力，全力爭取在黨內出線」，「在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制，我參選到底的決心不會改變。」

苗栗縣長徐耀昌昨晚宴請各鄉鎮市長等地方人士，王金平到場尋求支持。王強調將參加黨內總統初選，他並非為當總統而選，是為中華民國、為台灣而選，目前台灣國際外交、兩岸關係都陷入困境，他當選總統要很快尋求與大陸接洽、談判，為兩岸建構穩定和諧的局面。

「如當選總統 很快與大陸談判」

王金平指出，台灣與大陸的關係現在很不尋常，台灣參加國際組織、區域經濟組織、雙邊貿易協定，都受到大陸相當程度的打壓，有外交關係的國家兩年多來也少了五個，這四項困境，唯有建構穩定和平的兩岸關係才可能化解。他當選要很快與大陸來接洽、談判，談出讓台灣能在國際發揮的大空間。

他並表示，會調和國內各黨派建立共識、團結，與大陸坐下來好好接觸、協商，建構和諧穩定局面，攸關台灣命脈的經濟發展問題也自然能解決，他需要做好的就是這三件事，然後把棒子交給好的繼任者。

王金平韓國瑜吳敦義民調高雄市
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