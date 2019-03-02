怒轟二階段徵召破壞團結 王金平：若機制不公參選到底

2019-03-02 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前立法院長王金平。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

國民黨總統初選提名制度，中常會已通過採三成黨員投票、七成民調方式進行初選，但黨主席吳敦義又拋出不排除徵召的可能。將在三月七日正式宣布參選總統的立法院前院長王金平今天接受蘋果日報專訪。根據蘋果日報報導，王金平在專訪時重砲抨擊，兩階段徵召只會影響黨的團結，於未來初選結果若不如預期，是否會脫黨參選？王金平說：「在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制。我參選到底的決心不會改變。」

王金平接受《蘋果》專訪時指出，想要參選現在就要出來參與初選，沒有人在後面才加入，「領導人要有智慧，這樣的做法只會造成黨的動盪，讓大家心有懸念。」

王金平在專訪時說，這時候談徵召很奇怪，黨可以有這樣的預想，那其他人也可以有預想，他質疑「這樣整個黨要怎麼穩定」？他也舉例指出，初選結束後，就算有個贏家，大家也不需要團結，只要製造新的勢力出來，就有新的徵召機會，這種勢力這樣衝撞，黨能團結嗎？

記者詢問，未來如果若初選機制不公平，仍進行二階段徵召，那麼是否會考慮脫黨參選？王金平說，「的確有人建議我不要理會國民黨初選，但黨內已經確定採取三七制，我就按照制度努力，全力爭取在黨內出線。在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制，我參選到底的決心不會改變。」