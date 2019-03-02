2020三足鼎立 吳子嘉：蔡英文改走極端路線可能成功

2019-03-02 11:43 聯合新聞網 綜合報導



面對2020總統大選，蔡英文總統動向備受關注。近日，美麗島電子報董事長吳子嘉上電視節目指出，他認為面對2020大選「三足鼎立」的狀況，蔡英文早就做好了選舉的應對策略，只要鞏固好綠營票倉，目標是過三分之一，就能贏得選戰。

吳子嘉認為，蔡英文已經不可能在2020贏得過半選票，改採「相對多數」才有機會勝利。圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook 2月28日，吳子嘉上中天談話性節目《新聞龍捲風》時指出，2020三足鼎立的狀況已經確定，蔡英文目前走的是極端路線，「她只要鞏固深綠，深綠的鞏固得越好，再擴大一部分的淺綠的話，她就可以贏了」，認為蔡英文已經不可能拿過半的選票，改走極端路線，才能靠相對多數的方式獲勝。

吳子嘉也提到，柯文哲的民調已經漸漸擴充到淺藍區，當前的策略就是靠柯文哲贏取淺藍的部分，然後綠色部分全面集中的話，蔡英文過三分之一強就可以贏了。

3月1日，他又在節目上爆料，提到他不敢公布台南市立委補選的民調，因為一旦公布，「很可能又要被開除黨籍一次」。但他也透露，賣水果的效應會勝過「顧台灣、顧主權」的主張，並強調若真如他預期，賣水果效應贏了「顧台灣」，那就代表農民大翻盤，深綠的地區也都翻了！

2020大選究竟誰是贏家？吳子嘉認為，「民進黨很會選舉」，趁著當下國民黨總統候選人擺不平的狀況，只要民進黨團結起來，繼續打著「顧台灣、顧主權」的路線，2020大選誰輸誰贏還很難說。