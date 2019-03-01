新聞眼／徵召爭議 機關算盡 別蹈換柱覆轍

2019-03-01 23:55 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



二○一五年洪秀柱（中）參加國民黨總統初選，最後引發「換柱」事件。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統初選提名好不容易定出七三制，但排除全民調協調機制後，還要保留二階段徵召「萬分之一的可能」。總統提名機制重重布局、機關算盡，最後是確保國民黨能找出最能勝選的候選人，在二○二○重返中央執政？抑或再重蹈換柱覆轍，未戰先亂終致大敗？

剖析到底，國民黨勝敗的基因，永遠是兩個字：「團結」。

黨內皆知，總統初選採七三制，目的是先斬除全民調及協調的任何可能，對象是目前民調領先者；不排除二階段徵召萬分之一的可能，徵召對象當然是目前民調唯一能贏柯文哲的韓國瑜，但預設要取代的初選可能勝出者，也是同一個「他」。

國民黨「太陽們」爭執至今，看在黨內青壯派眼裡，從黨員投票的比率到不排除徵召，其實都是「假議題」，就像天天在討論「哪一天，萬一天掉下來了怎麼辦」，因此被質疑「有人無黨」、「寧韓莫朱」。

去年九合一選舉國民黨大贏，除了民眾討厭民進黨和「韓流」效應，國民黨的太陽們有共識，再不團結，放下恩怨，大家都沒活路。

但九合一大贏後，原本在天邊的二○二○，忽焉在眼前，欲挑戰者似乎願望就要「成真」，於是傾巢而出，互不相讓，特別是在黨內初選階段。

今年總統初選，嚴格講與二○一五年的「換柱」，是完全不能相比的。當年同樣的「太陽們」，沒有一個要戰，今年則是每一個都「捨我其誰」，在這樣的情況下，如果最後初選出線的太陽還要被換，國民黨還要再徵召后羿把太陽射光再自己參選總統，就算屆時全黨公決徵召韓國瑜，分裂的黨，大選之路就一片坦途嗎？