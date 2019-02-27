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2020誰來選總統
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遭爆性招待台灣金主 夯團男星現身警局說話了

2020誰登大位╱「土包子」加持 韓國瑜選總統人氣旺

2019-02-27 21:04台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

韓國瑜土包子掀熱潮 政治人物懂自嘲往往形象加分 。(韓國瑜臉書)
韓國瑜土包子掀熱潮 政治人物懂自嘲往往形象加分 。(韓國瑜臉書)
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地方有人形容，韓國瑜若出馬，國民黨四個太陽便成四大相公。最近又因為一句「土包子」，讓韓國瑜人氣再升一級。韓國瑜被罵「土」，正因為他能夠與人民大眾同聲一氣，一時之間，人人自稱「土」，土字成了接地氣的代名詞。但雖然人氣高、民調第一，如果2020韓國瑜代表國民黨出來選總統，高雄市在根基尚不穩固下，國民黨恐失之東隅。

政務初展政績未現

高雄在民進黨執政二、三十年來，系統盤根錯節，韓國瑜以贏得民心而勝選，但執政僅數月，在政務初展、政績未現，基盤尚未鞏固，又無人可代為經管時，即使民氣可用，仍需防對手陣營趁虛而入。

韓國瑜實力尚未堅厚，應該先求厚植政績實力，獲得高雄人對他有如宜蘭人對前法務部長陳定南的肯定，再圖進取。

個人特色難以模仿

基層人士支持韓國瑜，不是說韓國瑜接地氣，而是說韓「謙虛，姿態低，對基層很尊重」，而且韓的太太、女兒一家人都讓基層民眾感到「信任」。

試想，現今有哪個高層政治人物見到基層民眾是完全的彎腰低頭打躬作揖？又有哪些政治人物可以有李佳芬與韓冰這種一家人都有魅力，獲基層民眾的「信任」？

這就是韓國瑜難以被複製的地方！但是，誠意、謙下雖獲得人民信任，政績不會自己跑出來；敵營對手也虎視眈眈想要見縫插針、見洞灌水；稍不留神，一堆箭見光就射，韓的光頭就會成了明亮的箭靶。

鞏固基盤再圖發展

再者，打一場高雄戰役，和打一場全國戰局又不同。除非黨內各個太陽合心同意徵召韓國瑜，否則，若人心各異、難以齊志，加上人馬糧草缺東補西，一時之間若只靠魯肉飯、包子撐場面打大選，恐怕成事不易。

當然，民主時代，政治人物有點像明星，誰的人氣高，誰就有竄起的機會。韓國瑜雖被形容是土包子，卻不是個草包。多數明星可以只靠唱唱歌、亮亮臉蛋而大受歡迎，但政治人物當上高雄市長、甚至總統，在台上就得憑真功夫。

政治舞台充斥明槍暗箭，沒有十八般本事，恐一下子就栽了跟頭而難以翻身。以韓國瑜的智慧，應深明此意。

形勢比人強

韓國瑜若能先為高雄市的繁榮再造奠下根基，為國民黨的體質重塑清新能量，輔佐國民黨總統候選人全力搶攻2020，未來在台灣政治發展上，應有更大作為。

但若形勢比人強，在柯P參選而無人可勝柯的情況下，韓流或可一路從南「北伐」而上、自「南方崛起」，在現勢可見的效應下，其贏面也比國民黨其他四個太陽來得高。

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