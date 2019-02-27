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小英提前出局？ 專家：補選見真章

2019-02-27 15:09台灣醒報 記者施養正╱台北報導

北市大教授丁庭宇27日表示，民進黨為顧全2020大局，可能陣前換將。（photo...
北市大教授丁庭宇27日表示，民進黨為顧全2020大局，可能陣前換將。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「若立委補選失敗，蔡英文可能被黨內拋棄！」北市大教授丁庭宇27日於台灣民意基金會民調發表會中表示，蔡英文「鋼鐵般」的宣布參選後，黨內並沒有明顯的支持聲浪，甚至出現反對言論。他提醒，若3月立委補選失利，綠營為顧全大局可能「陣前換將」。

賴遠勝蔡

東華大學教授施正鋒表示，不論面對朱立倫或韓國瑜，依目前民調顯示，蔡英文的影響力都遠遠落後賴清德。

對此，丁庭宇也指出，蔡英文失去民意的主因在於面對問題的處理太慢。他強調，「當全世界都快的時候，慢的人等著被淘汰！」加上日前迴廊談話的場面尷尬，所有利空有如排山倒海，假使3月立委補選再失利，小英極可能被民進黨拋棄。

然而，據台灣民意基金會最新民調指出，蔡英文在今年1月支持度相較去年年底有顯著提升，原因在於「中國因素」及「習近平效應」成功拉抬聲望。加上強打美國牌、挺同婚，將原本慘澹的24.3%支持度提升到33.4%。不過台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文需有更進一步的作為，否則一旦「辣台妹」效應冷卻，民意預計還是會「溜滑梯」。

綠營版「換柱」？

至於綠版「換柱」風波會不會發生，前國策顧問金恆煒說，蔡英文是因為日前收到黨內大老的信件，才展現對中國的強硬態度，加上啟用不同派系的蘇貞昌擔任閣揆，足見小英的參選布局已開始變化。他更指出，3月將舉辦立委補選，民進黨卻趕在4月中就要完成初選，可以解讀為蔡英文正在壓縮「敵人」的時間及空間。

金恆煒說，小英的民調提升，部分來自於向黨內招手的策略奏效，但目前賴清德態度不明，假設日後宣布參選，將會對綠營民調產生「劇烈變化」。黨內可能會顧及2020立委席次陣前換將，且就民調而言，賴清德參選甚至能壓過柯文哲，也被視為是挑戰韓國瑜的唯一人選。

施正鋒補充，蔡英文過年前針對「習五條」採強硬姿態，加上政府「打韓」政策，目的在於，將「攪局者」柯P邊陲化，將戰局導引到傳統的「藍綠對決」。然而賴清德的淺綠票源及綠軍基本盤都優於小英，即便成功打擊柯P，如何整合內部槍口一致對外儼然是小英的首要課題。

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