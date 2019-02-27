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2020民調初探 韓國瑜佔盡優勢

2019-02-27 14:38台灣醒報 記者施養正╱台北報導

台灣民意基金會游盈隆，27日協同專家學者公布最新總統大選民調。（photo by...
台灣民意基金會游盈隆，27日協同專家學者公布最新總統大選民調。（photo by施養正/台灣醒報）
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國民黨三顆太陽就像抽鴉片的滿州人，只有韓國瑜才是能殺敵的大將！」國立東華大學教授施正鋒27日表示，依國民黨目前情勢，韓國瑜極可能被選民「逼宮」參選，清理戰場，北市大教授丁庭宇也同意說，若柯文哲宣布參選，吳、朱、王肯定沒機會，國民黨推派韓國瑜是勝選的唯一選擇。

藍軍初選定方針

施正鋒說，韓國瑜顯然是明年國民黨勝選的最佳選擇，眼下看來，吳、朱、王三人病懨懨的，活像清末抽鴉片的滿州人毫無戰力，若情況持續低迷，黨中央可能會被選民「逼宮」，要求徵召「賣菜郎」逐鹿中原。

丁庭宇則表示，柯文哲宣布參選，三顆太陽幾乎毫無勝算。依目前民調顯示，韓國瑜無疑是勝選的解方。他強調，對國民黨來說，2020勝選才是一切，更何況黨內將明年大選視為藍軍復興的一線希望，假使在初選制度動手腳排除韓，勢必引起激烈的內部分裂，國民黨這次能否「開大門走大路」，將成整體士氣關鍵。

民調一面倒韓

據台灣民意基金會27日公布的民調顯示，有54.5%的選民對韓國瑜有好感，遠高於反感的19.4%將近兩倍！進一步分析，自去年12月到本月為止，韓的好感度甚至從53.2%上升到54.5%，在柯P及蔡英文的民調接連下滑的情況下，韓的民意支持度始終維持高檔。

台灣民意基金會董事長游盈隆更說，若2020呈現蔡、柯、韓三分天下，據民調顯示，支持度分別為蔡28.2%、柯29.6%、韓34.4；假設民進黨改推賴清德，則為賴30%、柯28.4%、韓34.2，但若藍營推派目前內部呼聲最高的朱立倫參選，民調則轉為蔡24.3%、柯35.1%、朱25.6及賴30.4%、柯34.1%、朱23.7，依此看來，即便朱立倫營贏得初選成功「上桌打牌」，仍有機會被柯文哲「攔胡」。

韓國瑜的困境

不過，游盈隆接著說，假設將題目改為「全台人民對韓國瑜參選之意向」，會得出意外的結果：高達63.9%的選民不支持韓國瑜參選總統。游盈隆認為，現階段韓仍「師出無名」，因為國民黨內部現在明爭暗鬥，遊戲規則遲遲未定，假設未來真的陷入泥淖，或許會「扶正」韓國瑜名正言順的參選。

施正鋒也建議，韓國瑜必須「固本」，不能總是依靠中國供給的「營養針」。現階段支持韓的群眾以深藍居多，因為韓不斷強調92共識。他也提醒，台灣的農業不能只有外銷，否則與政府的「台農發」沒有差別，儘管韓國瑜出訪東南亞目前看來有所成效，但若真想逐鹿中原，勢必得加強爭取淺藍及中間選民的票源。

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