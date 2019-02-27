朱立倫反對二階段初選 「莫讓外界覺得卡來卡去」

2019-02-27 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張文馨 ／台北報導



新北市前市長朱立倫對黨內初選方式表示，希望不要造成內鬨。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

國民黨中常會今天將討論智庫提出的初選辦法，宣布參選的新北市前市長朱立倫今天接受廣播專訪時表示，反對兩階段初選，黨內制度就是一階段產生候選人，即便在選舉過程中，有聲勢更強的人出現，都應該是「加法」，共同爭取勝選。

另外，朱立倫說，民調和黨員投票7:3是黨章規定，經候選人協調可用全民調，這是實際狀況，去年的九合一選舉也是如此；若中常會決議要改變初選辦法，他也會尊重結果，希望不要造成太大的爭議，或傷害國民黨的形象。

對於初選辦法，朱立倫認為，民眾並不關心國民黨的初選辦法，但是不要讓外界感覺卡來卡去，社會大眾會覺得很難看，這就是內鬨，且不管未來是誰當候選人都是傷害。

主持人追問朱立倫，若未來國民黨產生候選人後，民調一直落後宣布參選總統的台北市長柯文哲，或者是有更強的黨內人選可以重新考慮。朱立倫表示，「我沒有這樣認為，這是黨的制度，沒有一個政黨應該用這種方式，我們自己應該要有決心，提出來的候選人能獲得大家支持，且黨內會挹注各種助力，讓他成為黨最有實力的候選人」。

主持人追問朱立倫是否主張初選一階段就完成。朱立倫說，制度應該是如此，為了過程去傷害黨內同志，將來就非常難以彌合。