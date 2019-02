2020誰登大位 是否參選總統賴清德陷入兩難

2019-02-27 12:08 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



賴清德若要參選2020,仍有重重關卡要過(photo by 影片截圖) 分享 facebook

賴清德接任行政院長時,曾因一句「務實的台獨工作者」,遭對岸回嗆「狂妄」。其實,在立法院答覆立委質詢的賴清德,從未予人狂妄之感,為人也還斯文穩健。但他的意識型態頗受深綠獨派大老讚賞,一直希望拱他出來參選總統也是真的。只不過,面對蔡英文的「意志」,賴清德是否參選,已陷入兩難。

2017年6月賴清德在台南市長任內講了句「親中愛台」,與柯文哲的「兩岸一家親」互別苗頭。賴清德有台獨鐵桿人士護體,因此,親中愛台一出口,雖引起眾多議論,在綠營中對他卻絲毫無傷;那年9月還風光北上、接下行政院長一職。賴清德的親中與柯文哲的兩岸一家親有何不同?簡單說,具深綠台獨意識者,兩岸不管如何愛如何親,就是不能「一家」。

親中與一家親不同

雖然柯文哲的一家親意指文化感情或血緣上的關係,但台獨深綠者仍強要劃清界限。這是因為台獨深綠者生長的歷史、背景、甚或是血緣脈絡,都不承認和中國有一家親的關係。

過去很多台灣民眾不滿遭改日姓,也有人長期遭受日本人不平等對待。國民黨政府收復台灣後,對那些曾遭受日本軍政府不公對待的本土民眾,反而是一種身體或心理的「解放」。從柯P的連任與韓流的崛起看,「兩岸一家親」的口號,並未受多數台灣民眾排斥。可見在文化或血緣上與中國完全切割,難讓多數人認同。

總體而言,在已經自由民主的台灣,多數人民真正要的不是台獨,而是公平合理的民主與民生。若只是讓一些毫無台獨「革命精神」的政治新貴據高位領高薪、還不時的耀武揚威,卻讓多數基層人民生活清苦、欠缺希望,這是假民主,也非真台獨。

賴清德之心路人皆知

不過,現今同黨之中,賴清德的聲望仍高過蔡英文。他原高高興興北上接任行政院長,卻為九合一大選的失敗而下台;蔡英文則只為敗選象徵性的辭了黨主席,繼續當她的「辣台妹」總統,還大談自己的願景與使命。從最近的民調看,賴清德仍是民進黨勝選機率最高的人;蔡卻以「意志」堅持連任,讓賴一時不敢貿然表達參選意願。

日前,賴清德前往三重為立委補選輔選時,對於2020,只說了一句「等3月16日立委補選結束,全黨再一起來談」總統大選。他既未說是否全力支持蔡英文連任,也未說自己不參加黨內初選,可見,賴清德之心,路人皆可體會之。如若在獨派支持下他硬要參選,恐將造成民進黨分裂,對大選極其不利。「To be or not to be」,對他誠屬兩難啊。

【更多精采內容,詳見 】