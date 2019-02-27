吳敦義：若重返執政國會拚60席 研究改良年改、勞基法

九合一勝選，地方包圍中央之勢已成，國民黨宣示重返執政，黨主席吳敦義昨天接受本報專訪時訂下二○二○目標，除了贏回政權，還要力拚國會過半，拿下六十席次，完全執政。

吳敦義也承諾，若重返執政，針對蔡政府處理年金改革「砍太深」、一例一休政策造成勞資政府三輸的局面，未來執政會深入研究年改、勞基法是否有改良的可能性，至少要讓軍公教警消退休後能溫飽、有尊嚴過合理的生活，也要讓勞方多賺點、資方正常生產，兼顧勞資雙方。

是否參選總統？看立委補選結果

是否參選總統？吳敦義表示，他的考慮因素之一，是三月十六日四席立委補選結果成功與否，尤其是選舉結果能否延續去年九合一選舉的勝基。

初選機制目前氛圍倒向「五五制」

國民黨總統初選機制未定，中常會今天將正式討論，據了解，吳敦義指示國民黨智庫研擬的報告已經完成，結論是黨員投票的機制必須維持，形同封殺全民調，在高層決定速戰速決下，今天的常會極可能針對黨員投票占五成或三成直接議決，目前氛圍倒向「五五制」，常會最後會做出何種決議，受到高度注目。

國民黨主席吳敦義接受本報專訪，宣示要贏回政權、國會過半，完全執政。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

總統候選人擔任黨的第一副主席

此外，吳敦義說，黨章雖然沒有總統提名人接黨主席的換軌機制，但如果總統提名人產生，就由總統候選人擔任黨的第一副主席，他在輔選期間採取請假方式，讓總統提名人代理主席，如此就可把黨的機制發揮到「淋漓盡致」。

明年立委選舉，吳敦義說，這對國民黨重返執政非常重要，現在黨已經在努力推估哪些縣市應該扳回劣勢，像是新北市共有十二席立委，過去國民黨拿下十席，民進黨僅兩席；但二○一六年選後國民黨只剩兩席，市黨部主委李乾龍希望這次能贏回八席。

吳敦義也說，國民黨在高雄市八席立委席次也一定要增加，他相信在韓國瑜接手高雄市長後，讓高雄重返繁華，連帶能加強輔選力度，未來國民黨在高雄立委席次應會有大幅改善；南投是他的故鄉，立委選舉他不能不努力拉票。

有關不分區立委提名，若屆時黨提名的總統候選人不是自己，吳敦義也首度鬆口「不會一人做主」，不分區立委提名權，他會與黨籍總統候選人「相互尊重」，會與正、副總統候選人商量，不會完全依據自己的好惡與感覺去鋪陳、提名，「這是做黨主席最基本的道德」。