《2020誰登大位系列七》理科總統將出頭？ 張善政參選有後勁

2019-02-26 17:25 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



張善政下鄉與菜農開直播談農業(photo by 影片截圖) 分享 facebook 理科將出頭？自政黨輪替以來，台灣選出的總統都是法學出身，卻常因複雜環境搞得政局烏煙瘴氣，在施政滿意度上總是每下愈況而狼狽下台。

理科出身的張善政，在馬英九下台前數月接手行政院長，施政滿意度卻能即時達到5成，顯然張善政的某些特質與施政，獲得民眾讚賞。日前他宣布參選2020總統，尚未見多大聲勢，但後勁可期。

以「科技興國」為號召

張善政具有土木工科學術背景，又在電腦資訊業界浸淫甚久，具備邏輯分析與務實求是的素質；而且，他早年在公職時間短，就轉往宏碁、Google等民間資訊科技業任職，在台灣的政治風氣日漸敗壞的那段時間，未受到太多政治不良習氣的污染。如今，他以「科技興國、智慧治國」為號召，希望帶給人民好生活，其信任度與支持度，應該會比國民黨某些太陽好。

只可惜，他不像台北市長柯文哲，在白色力量蘊釀成形時，就大膽出來參選六都市長，主要是他雖為無黨籍，但擔任馬政府的政務官，就不太可能出來分掉國民黨候選人的票；而國民黨的黨內山頭與文化，也難有禮讓張的空間。柯P四年多前卻因有民進黨的退讓及合作，加上當時氛圍極不利國民黨，才得以大贏連勝文。

難擔大位 副手或可期

於今情勢丕變，國民黨情勢看好，3個太陽個個摩拳擦掌，看似勢在必得。黨主席吳敦義還在電台受訪時放話指出，定然是要讓忠黨愛民、既廉且能的人出線。單是「忠黨」兩字，就已切斷徵召或禮讓張善政參選總統的可能。

張善政看來也不會加入國民黨、與三大太陽一決初選之雌雄。單靠無黨籍之力量，連署參選或許沒問題，但欠缺如柯P四年來的耕耘與全台地方民代的聯盟。在國、民兩黨各有人選之下，他的勝選機會終究偏弱。

三公一相拱韓張配？

不過，他的優勢在於，國民黨不論誰出線選總統，如願意接納一個無黨籍的張善政擔任副手，必然有很大的加分。此一加分效果，遠大於蔡英文的副手陳建仁，更能因此挖走柯P白色粉絲不小份額。藍營地方支持者閒聊時，有人難免期待「韓(國瑜)張(善政)配」，必大有勝算。

不過，這還得看國民黨「三公一相」(朱、吳、王、馬)願不願意拱出韓國瑜來和張善政配搭了。

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