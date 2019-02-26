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朱立倫：若我當選總統 願重啟核四

2019-02-26 00:07聯合報 記者劉宛琳程平王寓中、鄭媁／台北報導

將角逐國民黨總統提名的新北市前市長朱立倫昨接受聯合報系專訪時明確表示，如果他當總...
將角逐國民黨總統提名的新北市前市長朱立倫昨接受聯合報系專訪時明確表示，如果他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，他「願意重啟核四」。 記者邱德祥／攝影
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有意參選二○二○總統的新北市前市長朱立倫昨天接受本報專訪時表示，如果他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「我願意重啟核四」。朱立倫強調，自己有信心、有能力處理核廢問題。

朱立倫擔任新北市長時，對重啟核四等問題相對保守、謹慎。昨天他首度對眾所關注的國家能源政策清楚表態，他強調，他願意重啟核四，但必須是在最高核安標準之下，並積極處理核廢。

「有三個不同層次的安全」

他表示，自己的態度是安全、安全、還是安全，三個不同層次的安全。第一是能源的國家安全，能源供應不足會危害國家的安全；第二是人民的健康安全，去年公投結果告訴大家，當燃煤汙染過量就會危害民眾健康的安全；第三是核能的安全，使用核能必須要有最高標準的安全，且要面對核廢的問題，這是他從過去到現在一向的主張。

「從來沒有一個國家，中央政府會把核能、核廢的問題推給地方政府。」朱立倫質疑，目前民進黨執政的中央政府，沒有認真面對核廢的問題，把它推給地方政府，這是完全不負責任的，「朱立倫如果當總統，我有信心、有能力處理核廢的問題」。

「解決核廢是決心、態度問題」

朱立倫強調，解決核廢是決心、態度的問題，因為科技在進步，國際上處理核廢的能力也逐漸在進步；但以新北市來說，中央政府不可能告訴地方：把核廢擺在這裡你同不同意？新北市當然無法同意。中央政府必須很確定這是「暫存」的，願意承諾並積極處理核廢，不可以推給地方，也不可以不積極處理。

「對核能、兩岸沒有意識形態」

朱立倫看民進黨的能源政策，他認為，民進黨執政後有做一些努力，但去年公投的結果反映民眾信心不足，未來如果他擔任總統，深入了解能源配比後，在能源不足、影響國家安全的情況下，願意重啟核四，「因為我對核能沒有意識形態，我對兩岸關係沒有意識形態。」他強調面對核能問題，核安和核廢一定要處理。

「不是我卡、是你們在卡自己」

經濟部長沈榮津日前在立法院指出，核二不能啟動是卡在地方，朱立倫表示，「我沒有不同意」，經濟部說新北市不發乾式儲存的執照，但五年來新北市政府多次退件並要求台電改善幾項關於水土保持的問題，都是被「原件」送回。

朱立倫說，這樣不按照要求去施工，承辦人員絕對不敢蓋章，市長也不敢要求承辦人員同意，所以「不是我在卡你，是你們在卡你自己。不按照法令，誰都無法發執照給你」。

朱立倫核能核四
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