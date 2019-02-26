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朱立倫：台灣還沒選過一任財經背景總統

2019-02-26 00:32聯合報 記者王寓中、鄭媁、劉宛琳／台北報導

新北市前市長朱立倫昨表示，初選只是個過程，希望過程中不要造成「風波」。 記者邱德...
新北市前市長朱立倫昨表示，初選只是個過程，希望過程中不要造成「風波」。 記者邱德祥／攝影
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國民黨明天中常會將正式討論總統初選機制，新北市前市長朱立倫昨天表示，初選只是個過程，重點是要提出符合民意最強的候選人，他尊重中常會最後的決定，但希望過程中不要造成「風波」；他強調，不管透過什麼方式決定哪一位提名候選人，他一定全力支持。

朱立倫並表示，他的總統競選主軸，是「國富民強，首重經濟」，這是他從過去到現在、未來，是一直堅持的道路。被問到是否有信心帶領台灣再創經濟的繁榮，朱立倫表示，台灣還沒有選過一任財經背景的總統，他在地方十六年任內都是以招商創造經濟成長的首長，這是他的強項。

在黨主席吳敦義指示下，國民黨智庫將把總統初選評估報告正式送明天的中常會。據了解，智庫報告將陳述歷來總統初選提名的機制，但不會對提名辦法提出「建議」。可以確定的是，沒有全民調，至於黨員投票和民調的比率，將交由常會議決。

針對外界質疑初選辦法設計充滿算計、權謀，朱立倫強調，去年選舉結果告訴國民黨，民眾要的是重振經濟、改善兩岸關係、讓人民過好日子，這也是為什麼他卸任市長後這兩個月花的所有心力，都是在經濟議題，他不願介入中央最後的決定，不管決定如何，就是全力以赴。

對於國民黨保留「徵召」韓國瑜的選項被解讀就是要「卡朱」，他表示，「二○二○朱立倫可以不要贏，但台灣不能輸」，這是非常關鍵的一戰，牽涉到兩岸未來的和平、台灣的民主發展及經濟轉型，國民黨二○二○必須要贏，只要是能夠符合民眾支持、能獲得勝選的，就是最佳的候選人。

經濟朱立倫國民黨總統大選韓國瑜
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