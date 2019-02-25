為蔡總統踩線？鄭文燦、林右昌 下月訪美

桃園市長鄭文燦表示，三月訪美行程早就安排好。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

搶在「北柯南韓」訪美前，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌三月將先後訪美，兩人訪美行程中還可能「會師」，在海外相遇；兩位與蔡英文總統關係密切的民進黨中生代縣市長同時訪美，引發關注。

鄭文燦預計在市議會臨時會結束後、三月初訪問美國，由於時間比台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜還要早，被外界解讀有較勁之味，甚至也傳出鄭此行在為總統蔡英文訪美「踩線」。

林右昌三月八日將率市府局處首長訪美，此行目的除了招商、市政參訪，還會在紐約法拉盛台灣會館，以「台灣政情的分析與展望」為題演講。