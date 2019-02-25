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新聞眼／訪美大戲 韓柯較勁的主戰場…

2019-02-25 00:32聯合報 本報記者林政忠

高雄市長韓國瑜（右）就任後首度出訪，昨天率團前往馬來西亞、新加坡等地。 記者陳嘉...
高雄市長韓國瑜（右）就任後首度出訪，昨天率團前往馬來西亞、新加坡等地。 記者陳嘉寧／攝影
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春暖花開，百里侯出訪秀接連登場，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜出國拚外交，春江水暖鴨先知，「北柯南韓」鴨子划水，兩人劍指何方，當事人才心知肚明。

九合一大選後，柯文哲、韓國瑜首度出訪，一人往西到以色列、一人往南訪星馬，看似分道揚鑣，但一個多月後，美國將是兩人交集點，「北柯南韓」又將殊途同歸。政治人物出訪從來不只是單純的拚外交，重點是能在國內激起多大的政治想像，如何「出口轉內銷」才是真正關鍵。

柯、韓出訪背後都有深層的政治意涵，甚至被視為下一趟出訪的「暖身操」。柯文哲出訪前曾高分貝質疑「喊台獨又取消徵兵制」，國防力量能撐多久？他昨訪以色列時又直言，台灣當兵都在「浪費時間」。國防、外交是總統權限，柯文哲日前透露，他會研究募兵制、徵兵制「是美國老大哥意見」；以色列向來親美，從以色列談國防，柯文哲彷彿找到一條通往美國的巧門。

對於農委會將以國家隊概念成立「台灣農產品外銷平台」，韓國瑜日前曾重批「腦袋瓜有問題」，韓國瑜近日親赴星、馬簽約找訂單，直接挑戰蔡政府「新南向政策」的成績。韓國瑜訪問美國前將先登陸訪問，支持九二共識、和平協議的韓國瑜，此行將觸碰民進黨最敏感的兩岸神經，不僅台北關注、華府也必拭目以待。

美國行向來被視為挑戰總統大位的「關鍵之旅」，台灣距美國逾一萬兩千公里，其實最遙遠距離不是從台灣到美國，因為搭飛機十幾個小時就到了，但從市政府到總統府，可能好幾年都辦不到。柯、韓繞過半個地球後，從美國再出發的下一個目的地在哪裡，兩人的「最後一哩路」很快就要浮出檯面。

韓國瑜柯文哲以色列九二共識募兵制
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