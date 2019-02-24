白色覺醒 柯文哲仍有一搏機會

2019-02-24 19:15 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



科P接受專訪，談論2020大選。(photo by 影片截圖) 分享 facebook 雖然台北市長柯文哲的連任之路險些失敗，不過，險勝後的柯文哲在經過4年的市長歷練、以及競選連任過程中民進黨一番抹紅抹黑的「磨練」後，柯文哲依然獲得全台白色力量的鐵桿支持。在九合一選舉後的數次民調中，支持他出馬參選2020總統的民調總是第一，唯一能夠和他一拚的只有國民黨的韓國瑜。

長期被潑紅墨水

暱稱柯P的柯文哲四年多前捲起一股白色力量，這股力量狂掃2014九合一選舉與2016總統大選，讓民進黨間接獲得了有史以來的絕對執政權力，也讓國民黨差點成為泡沫小黨。但是，2018年民進黨決定與柯文哲分道揚鑣，還派出一身墨綠的姚文智出馬與柯競爭台北市長，大肆批評攻擊柯的「兩岸一家親」，差點就讓國民黨丁守中漁翁得利。

從競選連任之前，民進黨傾全黨之力猛潑柯P紅墨水，將「兩岸一家親」打成等同投降中共的口號；連時任行政院長的賴清德為姚文智站台時，也大肆抨擊柯Ｐ的「兩岸一家親」。但這項策略明顯失效，不但在台北失去了大部分選民支持，連已執政二、三十年的高雄市，都被支持「九二共識」的韓國瑜搶走。

墨綠身分 心存善意

民進黨不僅在用人施政上讓人不忍卒睹，在兩岸關係上也一面倒的親美抗中，使兩岸的矛盾加大，讓對岸對台的底線亮紅燈。這讓台灣人民對民進黨在兩岸關係上一無作為不滿，更認為民進黨只是口惠實不至的離間兩岸人民情感。這一點，對柯P有利。

這或許就是聲稱自己「墨綠」卻標舉「兩岸一家親」的柯P，大受選民喜愛的主要原因吧。至少，他讓台灣民眾感覺真正心存善意要與對岸尋求和解，也真心為兩岸的和平共處尋求一個最大公約數的「共識」。

此外，柯P的直白個性，對照眾多傳統政治人物的虛矯反覆、明爭暗鬥、爭權奪利、陰謀狡詐的言行，也讓眾多年輕人及中間選民，出現一個不用含淚投票的選擇與出口。

除了韓 似乎沒對手

韓流的浪潮看似遠高於柯P帶起的白色力量，但其實可以說，若非柯P先帶出一股白色覺醒，韓流未必能有那麼強勁。雖然在姚文智辭職所遺留的台北立委補選一役，柯P陣營輸了。但立委補選與總統大選的性質是兩件事；從民調及社會氛圍看，柯P若參選總統，仍可以有一搏機會，而且勝率極高。

除非國民黨徵召韓國瑜，否則其他人選及蔡英文，目前看似都非他的對手。有人質疑柯P缺少大選所需的組織動員條件，其實，他若參加大選，不論是否會當選，他只要出馬就算是贏了。因為柯P曾說，他的從政目的之一，在於改變台灣的選舉文化；有這種大選機會，他會不選嗎？

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