王金平揮毫寫樂字 仍未宣佈選總統

2019-02-24 18:20 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



中華民國書學會24日於總統府前廣場舉辦新春揮毫大會，王金平揮毫寫下一個「樂」字。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 「寄語白雲，祝福你永遠幸福……」24日，在歌手簡文秀清脆的歌聲中，民眾原被大雨弄得憂鬱的心情瞬間一掃而空，接著前立法院長王金平等人紛紛拿起手中的毛筆，寫下幾個大字。王金平在致詞時笑到，從小毛筆就沒學好，是進入立法院後才開始練的，而23日的發言是否算宣布參選總統，他表示要不久後才會正式宣布。

中華民國書學會24日於總統府前廣場舉辦新春揮毫大會，王金平致詞時笑稱，他小學時毛筆字一直沒學好，卻被老師拉去參加比賽，竟還拿了個第3名回來。進入立法院後因應發春聯等活動，才開始練毛筆字。而有媒體問到，王金平在23日說「再辛苦也要拚參選總統」，是否算正式宣布參選，他表示23日的發言只是表達意向，再過一段時間才會正式宣布參選。

24日雖因大雨而取消民眾現場揮毫活動，但王金平、歌手白冰冰、簡文秀等人仍盛裝出席開筆活動。活動規劃上，參加開筆儀式的貴賓們所要寫的是「亥時喜迎春長樂，金豬值歲大吉利」，而王金平負責寫的是「樂」字，希望新的一年能快快樂樂。

簡文秀在儀式開始前，高歌了「寄語白雲」、「一翦梅」等歌，她也回憶起小時候住在宜蘭，因家境清寒，故每逢春節期間，她就要跟著父親挨家挨戶地賣她寫的春聯，她一直自認字寫得不好，但每次總能賺到不少，她笑稱，「大概是因為大家看這個妹妹長得很可愛，就自動掏錢買了」。

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