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蔡英文拚連任 釋都更容獎、補助小黃2利多

2019-02-23 23:58聯合報 記者林敬殷林麒瑋／台北報導

尋求連任的蔡英文總統昨天連釋兩大利多。她出席不動產開發公會全聯會新任理事長就任典禮時表示，內政部將公告「都市更新建築容積獎勵辦法」，相信會讓大家滿意和認同；政府的原則很清楚，「整合要容易、獎勵要明確、審議要加速」，讓大家好做事，讓民眾都有好房子可以住，是政府努力的方向。

提供公益設施 容積獎勵30%

內政部官員昨天說，都更條例修正案通過後，內政部將在本周預告容積獎勵辦法。據了解，內政部將端出十三項容積獎勵方案，只要符合綠建築、智慧建築，最高給予容積獎勵額度百分之十；若提供公益設施，最高給百分之卅獎勵。

「都市更新建築容積獎勵辦法」屬於都更條例的子法，內政部本周預告並蒐集各界意見，預計四月上路。此辦法主要討論容積獎勵項目、額度及計算標準。

營建署表示，容積獎勵明確化，譬如時程獎勵，在多久時間內提出，就給一定額度的容積獎勵，不用經過都更審議委員會後才知道比率有多少；地方政府可依都市設計或地方發展需求，自訂容積獎勵項目，不用經中央核定，「盡量讓大家看得到、吃得到」。

蔡英文總統（左）昨天出席不動產開發公會全聯會理事長就任典禮，她回應名譽理事長吳寶...
蔡英文總統（左）昨天出席不動產開發公會全聯會理事長就任典禮，她回應名譽理事長吳寶田（右）的建議指出，政府會做到讓都更整合容易、獎勵明確、審議加速。 記者杜建重／攝影
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三政策 提升計程車業競爭力

此外，Uber進入台灣市場後，對原本計程車業者帶來莫大競爭壓力，蔡總統昨天也與計程車業者茶敘，提出「補助計程車汰舊換新」、「加強輔導多元化計程車」及「推動小黃公車計畫」三項政策，要求行政部門務必最短時間內解決業者經營問題，並整體提升相關產業競爭力。

蔡總統表示，除了交通部預計將妥善建立維護乘車市場公平競爭的機制外，政府更將推動「計程車服務提升輔導方案」，以回應乘客的需求及期待。目前交通部規畫補助措施為燃油車十五萬元、油電混合車廿五萬元、電動車卅五萬元，補助要點將盡速發布；加強輔導多元化計程車，輔導司機由租賃業至計程車業的轉軌機制，擴大多元化計程車服務能量；推動「小黃公車」，補助計程車業者投入偏鄉服務，整合諸如長照服務、長者看病、孕婦就診、愛心服務等社會服務。

今年危老改建 倍增到三百案

蔡總統表示，民進黨上任後，過去兩年都市更新核准案數倍數成長，都更條例去年底全面修正通過，今年可說是「都更2.0元年」，希望能夠達到一百案的規模；危老的部分，法規已經逐漸完備，去年有超過一三○案申請，希望今年能倍增到三百案。總統也期勉在場的內政部長徐國勇，希望完成這項重責大任。

蔡總統與計程車業者座談時，除了三大方向，就業者代表關心的事項，譬如提供教育訓練、擴大關懷服務據點、午餐時段停車問題等狀況，蔡總統也請行政團隊盡速提出因應方案，全力協助計程車司機與業者。

計程車都更都市更新Uber蔡英文
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