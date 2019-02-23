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馬英九趴趴走 選總統等待機會？

2019-02-23 21:17台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

前總統馬英九。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
前總統馬英九。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
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馬英九如能從過去經驗反省，練就一身治國能力、並能團結及領導一批團隊，不能說沒有機會再戰2020總統。前總統馬英九雖尚有多個官司在身，但人氣比離開總統位子前還旺，多數泛藍支持者也沒有人當他是個「壞人」。只可惜，馬英九在總統任上時，卻被視為不是個治理的人才。他在去年多次表達了對執政時期的挫敗認錯，也在一些公開場合與前立法院長王金平握手言和，同時又到處趴趴走，讓人真的以為他要再選一次總統。

「永遠18歲」 令人冒汗

馬英九在春節過年時，忽然冒出一句「我永遠18歲」，讓人汗毛直豎。這是因為，人家明明是請他繼續出來選總統，他卻答非所問的說自己永遠18歲，聽了豈不讓人冷天冒汗？可見選或不選，他還在曖昧中。

不過，喜歡馬英九的人還是會一直喜歡他，因為他就像個無害的可愛小動物，到老了還是長那個樣子，逗人喜歡。老實說，他若再出來選總統，依據憲法和法律，也沒有人能阻止他；蔡英文號稱台灣的民主是對抗中國大陸集權政府最重要的價值之一，按照這個民主精神，馬英九自然有他再度參選的權利。

任內政績不佳

以結果來看，馬英九任內執政是失敗的，才會造成國民黨2016年失去政權。他或許是個好人，但終究不是個治理國政的好人才。他當選第一任總統時，常講「子帥以正，孰敢不正？」但他任內，卻多次出現國民黨高層人士貪污事件，如林益世、賴素如及前南投縣長李朝卿等。在他任內，他個人及國民黨的聲望大跌，不僅是因為多項財經政策的失靈，還包括國民黨的貪腐事件層出不窮。

所謂「政者，正也！」，上位者不正，本就會自失改革的立場。但「政」尚包括治事與治人之術。不是只有自己心正、意正就可以治事了。當時的台中市長胡志強受訪時，被問及為何馬英九治不了下屬的貪污，胡志強用一句話形容：「他們是欺負好人。」政務管理上，治軍嚴謹是必要的，否則也會被視為無能好欺。

應從好人變好人才

好人與好人才是兩件事。馬英九人氣雖上升，但上台這8年，有無培養治事之能、用人之術，則還未分曉。他如再度參選總統，任內的糗事與壞事必然會再被敵對陣營放大提出，把「無能」這兩個字再貼在他額頭上。

除非他這幾年從過去經驗反省，另練就一身治國能力、並能團結及領導一批上任後不貪權不愛財、真心願意為人民付出的團隊，不能說沒有機會代表國民黨再戰2020總統。否則，以他個人的高人氣好好為國民黨總統參選人輔選，並將他過去擔任總統時的經驗與教訓教授給下任藍營當選人，自然也是一條報國之路。

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