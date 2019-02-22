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柯文哲選不選總統還在想：不是民調拱人就可以

2019-02-22 14:27中央社 台北22日電

台北市長柯文哲中午接受電台專訪，針對選總統、民調的問題，被問「韓流」後，是否有契...
台北市長柯文哲中午接受電台專訪，針對選總統、民調的問題，被問「韓流」後，是否有契機未來白綠重新合作的機會？柯文哲表示合作這事，100件事不可能每一件都不合作，至於政黨和選舉上的合作，柯說，如果把人民的福祉擺在第一順位，還是可能合作。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲今天接受電台專訪，不斷被問及是否參選總統，他說還在思考組織戰與資金等問題，而面對聲勢高的韓國瑜，他則笑說「他是比較新的網紅，我是比較舊的網紅」。

台北市長柯文哲今天接受廣播「pop搶先爆」主持人黃光芹專訪，不斷問及是否參選2020總統，柯文哲答「我說我沒有既定立場大家都不相信」，並指出自己的選法過去當然有成功，但奇蹟哪會一再重複，「天哪要怎麼選啊，妳教我啊」。

黃光芹追問，民調顯示柯文哲支持度高，有何理由不出來選，柯文哲則說「那妳要不要說民調是我的壓力」、「每天都講說民調很高，啊我想說什麼都沒有，要選什麼」。

柯文哲表示，2014及2018兩場選戰，都花了很多時間在整理部隊，如果要參選總統，組織戰怎麼打、錢從哪來也是問題，「以前當醫生每天都被拜託，現在出去要拜託別人我就不習慣」、「有些東西要想啦，不是民調拱你就可以」。

而對面呼聲很高的高雄市長韓國瑜，柯文哲笑說：「他是比較新的網紅，我是比較舊的網紅。」民眾可能對韓國瑜感覺新鮮，若韓國瑜決定參選總統，他沒意見，但是台灣的憲政體制與文官制度都有問題，他在思考的是單憑一個人能否扭轉國家。

柯文哲有意組黨的消息甚囂塵上，台北市第2選區士林、大同區立委補選時，「柯家軍」前台北市政府觀光傳播局長陳思宇參戰，被視為是柯文哲為2020及組黨鋪路，對此柯文哲直言「台灣不需要多一個國民黨或民進黨」，對台灣有幫助的事才做。

柯文哲指出，依據「總統副總統選舉罷免法」規定，前一次總統或立委選舉得票超過5%的政黨才能推薦總統候選人，「所以就算我現在組跟選總統也沒關係啊，一點幫忙都沒有」。

柯文哲韓國瑜網紅
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