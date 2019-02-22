親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
交通建設卡藍？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

喇嘛廟拜共產佛？ 蒙古「藏傳佛教」的千年盛衰

「北柯南韓」夾殺 名嘴曝綠營基本盤掉光慘況

2019-02-22 12:13聯合新聞網 綜合報導

資深媒體人黃暐瀚在節目中直指綠營基本盤已被韓、柯瓜分殆盡。圖擷自YouTube
資深媒體人黃暐瀚在節目中直指綠營基本盤已被韓、柯瓜分殆盡。圖擷自YouTube
分享

日前蔡英文總統表態競選2020總統大選，但是資深媒體人黃暐瀚則在談話節目上直指，民進黨基本盤已被「北柯南韓」鯨吞蠶食，民進黨2020將面臨慘敗。

中天政論節目《新聞深喉嚨》21日晚間的節目中，針對TVBS的最新民調進行討論。這份民調顯示在蔡英文、柯文哲韓國瑜3人參選的情況下，韓國瑜的支持度為37%，與台北市長柯文哲的35%勢均力敵，而蔡英文支持度則僅有16%。針對此一民調，雖然沈富雄認為依照藍綠基本盤，蔡英文的民調數字應不致於如此低落；然而對此，資深媒體人黃暐瀚卻表示，所謂的藍綠基本盤現在已轉變為「北柯南韓」。

黃暐瀚進一步分析表示，民進黨過去基本盤主要分為三大塊，年輕人、高知識份子及農漁工。然而現在20至39歲的年輕人族群厭倦藍綠之間的競爭，不論柯文哲是否值得被投票與信任，此一族群都明顯支持柯文哲。而40至60歲的族群則因「上有老下有小」，因此對於韓國瑜提出的「庶民經濟學」則較有感，明顯支持韓國瑜。

而民進黨的另一大塊基本選民，農漁工也被韓國瑜收割，因此僅剩70歲以上尚有33%的選民支持民進黨及蔡英文。因此若是韓國瑜、柯文哲都將參選總統，民進黨將被「狠甩」慘敗。

韓國瑜柯文哲蔡英文民調總統大選
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

徵召非假議題 吳敦義：初選機制絕不會為己量身訂做

2019-02-22 12:14

被問及韓國瑜選總統 王金平回應：順其自然

2019-02-22 11:03

盧秀燕：韓國瑜選總統 有人不捨有人支持

2019-02-22 11:01

蔡英文2020最怕誰？ 吳子嘉：不是韓國瑜而是他

2019-02-22 10:30

影／洩密案開庭 柯建銘批馬英九借選總統轉移焦點

2019-02-22 10:17

影╱總統大選「清流vs韓流」？賴神不說就是不說

2019-02-22 09:42

影╱賴清德連5次不答是否參與總統大選、為小英站台

2019-02-22 08:25

北挺韓多、南挺柯多 柯文哲：距離的美感

2019-02-22 00:18

王金平：徵召是假議題 自己按節奏選

2019-02-22 00:07

潘恒旭談大選生波 韓國瑜要求謹言慎行

2019-02-22 00:05

朱立倫到舊金山彩虹同志村 臉書彩虹旗飄揚

2019-02-21 23:35

韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33

朱立倫：來台旅客衝破2000萬人次 不是夢

2019-02-21 18:00

談2020潘恒旭被提醒少政治發言 他說會聽韓國瑜的話

2019-02-21 16:29

影／吳徵召韓國瑜？王金平：假議題 我也可能變強！

2019-02-21 15:49

南部支持度較高 柯文哲：距離的美感

2019-02-21 14:28

韓國瑜：全力衝刺高雄 暫不討論2020

2019-02-21 14:25

徵召韓國瑜選總統？ 王金平：這是假議題

2019-02-21 14:25

【重磅快評】王子跟著禿子走 蔡政府還要圍毆韓國瑜？

2019-02-21 14:17

影／潘恒旭專訪談2020 韓國瑜：提醒他要謹言慎行

2019-02-21 12:22

與王金平「心靈相通」？韓國瑜：尊重也同意

2019-02-21 11:58

王世堅賭小英勝選就跳海 韓國瑜笑：他打賭常輸

2019-02-21 11:49

南部支持度較高？柯文哲：距離的美感

2019-02-21 11:47

影／是否鼓勵韓國瑜登記？王金平：自然就是美

2019-02-21 10:59

陳師孟爆料：蔡當選後 民進黨曾承諾平反扁名譽

2019-02-21 09:53

徵召韓國瑜？選輸退政壇？王金平：都是假議題

2019-02-21 09:49

酸韓國瑜土包子 渡也：黃重諺似乎是黑道老大旁打手

2019-02-21 09:46

蘇嘉全說蔡總統做太好 扁狠批：謙卑一點

2019-02-21 09:08

孫大千批提名機制：把政治利害包裹數學計算中

2019-02-21 09:01

破天荒！2020總統大選提前開打：人民與執政黨的選舉

2019-02-21 08:24

選總統先參拜美國？柯蔡朱爭相鍍金 扁馬都說不必

2019-02-21 08:00

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 16:07

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:42
看更多

熱門文章

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽 學者：絕妙好招

2019-02-22 06:28

回應228和平柱被踹斷！政大蔣介石騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03

韓冰韓國瑜五官像但為何差很大？ 陳文茜暗示答案

2019-02-21 14:48

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47

高市觀光局下月真辦包子大賽 潘恒旭：韓國瑜會頒獎

2019-02-21 23:09

蔡英文2020最怕誰？ 吳子嘉：不是韓國瑜而是他

2019-02-22 10:30

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

韓國瑜出席228活動 雄中校友會長讚「心胸很大」

2019-02-21 16:09

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

前瞻重寫韓國瑜嗆「什麼意思？」 交通部火速通知開會

2019-02-21 23:17

【重磅快評】王子跟著禿子走 蔡政府還要圍毆韓國瑜？

2019-02-21 14:17

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

潘恒旭談大選生波 韓國瑜要求謹言慎行

2019-02-22 00:05

郭國文謝龍介差0.5趴？ 吳子嘉：胡說八道

2019-02-21 22:15

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

前瞻卡藍？高雄、台中先被盯 彰化也有狀況

2019-02-22 00:33

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

謝龍介跨區選立委 段宜康：有無公開向選民道歉？

2019-02-22 10:15

韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

李行、朱延平訪韓國瑜 盼高雄成為電影發展基地

2019-02-21 16:20

朱立倫到舊金山彩虹同志村 臉書彩虹旗飄揚

2019-02-21 23:35

影／吳徵召韓國瑜？王金平：假議題 我也可能變強！

2019-02-21 15:49

談2020潘恒旭被提醒少政治發言 他說會聽韓國瑜的話

2019-02-21 16:29

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 12:18

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

宜蘭鐵路高架化遭退回 藍綠都跳腳

2019-02-22 00:07

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33

連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

同婚專法為何名稱這麼長？ 總統府副秘書長劉建忻解密

2019-02-21 14:00

看問題／選前放行 選後嚴審 交部難服眾

2019-02-22 00:29

【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40

同婚專法立法後 陸委會：將擬兩岸港澳同婚配套

2019-02-21 20:27

影╱賴清德連5次不答是否參與總統大選、為小英站台

2019-02-22 08:25

出席228紀念活動 韓國瑜：不分政黨族群都盼高雄更好

2019-02-21 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top