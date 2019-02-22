「北柯南韓」夾殺 名嘴曝綠營基本盤掉光慘況

2019-02-22 12:13 聯合新聞網 綜合報導



資深媒體人黃暐瀚在節目中直指綠營基本盤已被韓、柯瓜分殆盡。圖擷自 YouTube 分享 facebook

日前蔡英文總統表態競選2020總統大選，但是資深媒體人黃暐瀚則在談話節目上直指，民進黨基本盤已被「北柯南韓」鯨吞蠶食，民進黨2020將面臨慘敗。

中天政論節目《新聞深喉嚨》21日晚間的節目中，針對TVBS的最新民調進行討論。這份民調顯示在蔡英文、柯文哲及韓國瑜3人參選的情況下，韓國瑜的支持度為37%，與台北市長柯文哲的35%勢均力敵，而蔡英文支持度則僅有16%。針對此一民調，雖然沈富雄認為依照藍綠基本盤，蔡英文的民調數字應不致於如此低落；然而對此，資深媒體人黃暐瀚卻表示，所謂的藍綠基本盤現在已轉變為「北柯南韓」。

黃暐瀚進一步分析表示，民進黨過去基本盤主要分為三大塊，年輕人、高知識份子及農漁工。然而現在20至39歲的年輕人族群厭倦藍綠之間的競爭，不論柯文哲是否值得被投票與信任，此一族群都明顯支持柯文哲。而40至60歲的族群則因「上有老下有小」，因此對於韓國瑜提出的「庶民經濟學」則較有感，明顯支持韓國瑜。

而民進黨的另一大塊基本選民，農漁工也被韓國瑜收割，因此僅剩70歲以上尚有33%的選民支持民進黨及蔡英文。因此若是韓國瑜、柯文哲都將參選總統，民進黨將被「狠甩」慘敗。