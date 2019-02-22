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潘恒旭談大選生波 韓國瑜要求謹言慎行

2019-02-22 00:05聯合報 記者蔡孟妤楊濡嘉王寓中／連線報導

高雄市觀光局長潘恒旭有關總統大選的談話，引起波瀾，高雄市長韓國瑜要他謹言慎行。 ...
高雄市觀光局長潘恒旭有關總統大選的談話，引起波瀾，高雄市長韓國瑜要他謹言慎行。 記者楊濡嘉／攝影
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國民黨是否徵召高雄市長韓國瑜參選總統的話題近日延燒，韓國瑜昨天重申，這問題一而再、再而三不停討論，現在應讓市民團結一心衝經濟，他當市長帶頭衝，他想暫時不要再討論總統大選。至於有民調指出很多高雄人不希望他選總統，韓國瑜說完全尊重。

不過，高雄市觀光局長潘恒旭日前一番話又引起波瀾。潘恒旭說，韓國瑜目前對二○二○沒有想法，若中央、黨內製造對立，再過幾個月情勢也可能改變。韓國瑜昨天趕忙解釋，潘的談話被扭曲，已提醒他謹言慎行，把高雄觀光做好。

潘恒旭日前接受網媒專訪說，如果新北市前市長朱立倫的民調無法超過台北市長柯文哲，韓可能會被徵召，因為韓是目前國民黨內民調唯一贏過柯的人。潘恒旭昨天解釋，二○二○市府團隊專心在高雄拚經濟，他受訪的內容是善意提醒國民黨內的太陽，在角逐過程中開大門走大路，不要用一些小動作（民調）企圖影響選情。

潘恒旭說，樂見諸位太陽公平競爭，「但我們沒有要捲入二○二○戰場」，他已跟韓市長充分溝通，韓也了解他的本意，希望他減少政治發言，但不是都不發言，他會聽話。

立法院前院長王金平說與韓國瑜「心靈相通」，韓國瑜表示，完全尊重、同意王的看法，心靈上完全相通、完全沒問題。

朱立倫昨天表示，高雄市長韓國瑜是國民黨重要資產，「為他加油」，只是韓國瑜現在每天都在忙市政，但大家都會給韓加油、鼓勵。他強調，國民黨要爭取二○二○年勝選，每一位都是要考慮的對象。

朱立倫在美國矽谷訪問，接連參訪Facebook、Palantir、Airbnb的總部。並與Airbnb創辦人Nathan Blecharczyk與全球副總裁Chris Lehane會談。

媒體日前公布民調，若台北市長柯文哲參選總統，國民黨除了韓國瑜有機會勝選，朱立倫與柯文哲的差距也不大。朱立倫受訪表示，很高興的是，無論是他或韓國瑜代表國民黨參選，都獲得不錯的支持，只是當要面對柯文哲，當然要更加努力，不過，至少黨內有韓國瑜贏柯文哲，代表國民黨還是有獲得民眾的肯定。

談到自己的參選，朱立倫表示，他現在還是起跑階段，到了美國矽谷，就是希望了解新創經濟、文化經濟、生活經濟，未來可以帶動台灣經濟起飛，重振經濟才是目標。

韓國瑜國民黨經濟
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