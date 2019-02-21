破天荒！2020總統大選提前開打：人民與執政黨的選舉

2019-02-21 08:24 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 昨（19日）總統蔡英文對CNN表態將競選連任，正式宣示2020總統大選開打。相比上一屆的大選，這次有意參選者不僅提前表態，且各方人馬來勢洶洶，預估2020將是一場戰況激烈的大選。

過去幾屆的總統大選，政黨都要等到5、6月才會推出候選人，通常有意參選者也會觀望，有些人是惺惺作態，有的則是顧忌良多。例如2016年，國民黨還因此引發「換柱」戲碼，導致原本低迷的選情更加選上加霜。最後，身兼國民黨主席的新北市長朱立倫代表參選，結果大敗，「換柱」風波也延燒至今，成為他縈繞不去的陰影。

沒想到，這次的大選，朱立倫毫不扭捏且率先宣布參選總統。他就在新北市長卸任的第一天（2018年12月26日）正式投入2020總統選舉，成立工作室。朱立倫也坦率地說，他受到許多民眾期待，目標也很清楚，「就是2020為台灣打拚」。他將展開「學習之旅」，傾聽各地民眾心聲，尋求解決台灣問題與國際接軌、競爭的方法。

只是誰也沒料到，有意參選2020總統的立法院前院長、國民黨立委王金平竟在2月11日接受廣播節目專訪時，主動爆料當年的換柱祕辛。他表示，2015年國民黨「換柱」事件前，朱立倫曾6度鼓勵他參選2016年總統，他當時也答應了，然而「最後新郎不是我」，被徵召的人反成為洪秀柱。

王金平還在節目中斬釘截鐵表示，「一定選總統」，參選宣言就是「國家安全、社會安定、經濟改善」，「應是三月正式公布，我會挑個大吉大利的日子。」他還說。

立法院前院長、國民黨立委王金平。圖／本報資料照 分享 facebook

其實，王金平在廣播中，僅需針對選不選的議題回應即可，沒想到卻主動舊事重提，這也讓國民黨還未辦黨內初選，就瀰漫著濃濃煙硝味。

隔天（12日）國民黨前主席洪秀柱出席新北市黨部新春團拜時證實，當時她鼓勵朱立倫參選2016年總統，朱立倫以市政太忙、太太反對等理由，表明不參選；朱反而有意推薦王金平參選，更對她說已跟王金平講好，要她去叫王金平參選，她去之後，王金平就「咿咿啊啊」，氣得她決定去領表，「這我可以發誓。」她還強調。

王金平則再次回應，當年初選時，洪秀柱三度希望他登記，但他拒絕參加，後來黨中央有意換柱，他跟朱立倫直接往來討論，連當時的祕書長李四川都不知情，「我在接觸的第二、三次以後願意參選，但最後就是那個結局，沒有再跟我說不需要我參選。」他進一步對媒體說明。

對於「換柱」一事被重提，朱立倫坦然面對，當時他覺得唯一對不起的是柱柱姐洪秀柱，他希望每位候選人帶給台灣新希望，不要再陷入過去的風風雨雨。希望台灣往前看，不要再走傳統路線，沒有傳統的拜票、請客吃飯，他說，「王院長當時多次表明因家人反對，不願意參選。」

朱立倫。 中央社 分享 facebook

不僅換柱風波不斷，國民黨黨內初選方式也鬧的風風雨雨，外界都將矛頭指向主席吳敦義。黨內諸多人士，甚至包括洪秀柱均希望，國民黨盡快確定民調，提出總統人選，若錯過上天給的大好機會，就太可惜了，她支持黨內總統初選採「全民調」。

然而，就在國民黨黨內對初選民調意見紛歧時，昨天蔡英文已搶先一步宣布競選連任，依照目前的情勢看來，民進黨已毫無懸念，應是由蔡英文代表參選2020總統。

未料，蔡英文的提前表態，加上媒體最新出爐的民調，又對選情帶來變化。民調顯示在台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜兩人參選的前題下，韓國瑜不僅大勝群雄，還贏過柯文哲。今天，前總統馬英九及吳敦義被問及此事時，一致對韓參選抱持「開放」態度，並不排除徵召韓。

總統蔡英文宣布競選連任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但，這番話卻是郎有情妹無意。對此，韓國瑜對外表示，他覺得可能台北中央、台北政治菁英分子很重視2020，但對南台灣的高雄、屏東、台南來說，「這些鄉親現在特別、特別重視經濟發展，所以這些台北的菁英分子，有空不妨來高雄傾聽一下民意。」

韓國瑜說，他這趟去台南，一大堆人都希望台南發大財，顯然民生、經濟已變成王道、主流，「這點應該請台北的政治菁英，大家共同來思考，人民現在要的是什麼」，至於國民黨主席、前主席等人提的問題，未必會定案，「現在對我來講，我心思都不在這上面。」

對各方力拱參選二○二○總統大選，高雄市長韓國瑜昨天說，希望台北政治菁英分子多來南部走走，傾聽一下民意，目前他的工作是拚經濟。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

雖然韓國瑜多次表達對2020沒興趣，但最近在中央頻頻「卡」韓之際，社會已出現拱韓選總統的氛圍，如同當初他以空降之姿當選高雄市長一樣，民意瞬息萬變，任何事都有可能發生。最終，他會不會代表國民黨參選2020，仍在未定之天。

相比韓國瑜的態度，前行政院長張善政則興致勃勃，他也藉著今天下午參加「人工智慧暨區塊鏈產業高峰會」時，對外宣示，「我已經在準備出來選明年（總統）」，並將推動數位國家公投，在行政院下，設計與國發會平行的「數位創新署」或「數位創新委員會」，解決金管會無法解決的金融服務與區塊鏈問題。

行政院前院長張善政。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

從朱立倫、王金平到蔡英文，以及最新加入戰局的張善政，已有四組人馬正式投入2020大選，這還不包括有意參選或未表態的人，其中又以台北市長柯文哲的呼聲最高，據悉他在幾個月前，已積極串連運作組黨事宜，如有具體成果，將正式宣布組黨。

可以預期的是，2020大選，將是台灣從1996年3月20日舉行第一次正副總統直選以來，最激烈的一次大選，也是第一次非藍綠競爭，而是藍白綠三方搶一的局面。

台北市長柯文哲。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

值此世界局勢詭譎多變、兩岸關係緊張之際，2020總統大選將關係著台灣2300萬人民的未來。期待各方人馬角逐，但不要忘了2018年11月24日九合一選舉的結果，全民所展現「當家作主」的決心，2020不是藍白綠的對抗，而是台灣人民與執政黨的選舉，誰能解決最重要的民生經濟課題，引領台灣走向未來，誰才有機會成為下一任總統。

（文／彭杏珠 本文出自2019-02-20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）