新聞眼／衝刺總統路 藍綠都有要跨的坎…

2019-02-21 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



蔡英文總統（左）連任之路，兩岸政策是硬挑戰。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

蔡英文總統宣布競選連任，正式揭開二○二○總統大選的序幕。蔡英文連任之路，除了對內施政，兩岸政策仍將是最大挑戰，民進黨若認為以保台、反中、擋藍就可鞏固執政權，大選將受到最嚴厲的挑戰。國民黨為了總統初選提名，爭論不休，但朱立倫、王金平、吳敦義最大的挑戰，是「韓國瑜門檻」，邁向總統路，藍綠都有必須跨過的那道坎。

民進黨執政兩年多來，試圖藉年金、轉型正義等重大改革，鞏固執政基石，但改革的結果並未讓民眾有感，生活獲得改善，反而製造階級、世代、政黨間的對立，更被看破手腳的是，用政治、意識形態治國，骨子裡卻是赤裸裸的派系利益分贓。

九合一挫敗後，蔡政府並未深切檢討改正，反而靠著保台、反中暫時穩住形勢，然而在兩岸政策上，一味零和對抗，但卻沒有任何解決之道的情形下，台灣未來的發展「活路」在哪？如同對內打改革之名行對在野黨清算之實，長期的反中、抗中，為的是台灣全民的福祉，或只是一黨維繫政權之私，民眾自有評價。

對國民黨而言，吳敦義、朱立倫、王金平為了總統初選提名，爭得不可開交，更勝當年的「換柱」及去年的黨主席選舉。三個太陽沒有一個可以獲得絕對民意支持成為「共主」，單靠自己就能贏得二○二○大選，明知唯有整合協調才有勝選可能，但卻誰都不服誰，且樑子愈結愈深。

藍營基層拱「韓國瑜參選」，反映的不僅是三個太陽的「困局」，而是對當前國民黨領導的不滿，支持者殷切期望帶領國民黨在二○二○重返執政的最強候選人，韓國瑜會不會參選總統，變數仍大，但若黨內三個太陽連「韓國瑜門檻」都跨不過，問鼎大位之路，恐將是舉步唯艱。

兩黨有各自的門檻要跨越，更要面對來自第三勢力的空前挑戰，除了民調領先兩黨的台北市長柯文哲，還有行政院前院長張善政，某種程度而言，韓國瑜也是其中之一。韓國瑜、柯文哲在民調上的領先，反映民眾對國、民兩黨惡鬥的厭惡，政治、意識形態靠邊站，拚經濟、顧生活是王道，才是二○二○總統大選的選戰主軸。