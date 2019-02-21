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「出來選總統！」  李登輝開口讓 柯文哲愣住

2019-02-21 00:34聯合報 記者林河名邱瓊玉楊濡嘉／連線報導

台北市長柯文哲上周拜會前總統李登輝，據指出，雙方相談甚歡，見面時，李登輝蹦出「要...
台北市長柯文哲上周拜會前總統李登輝，據指出，雙方相談甚歡，見面時，李登輝蹦出「要出來選總統」，讓柯文哲愣了一下。 記者黃義書／攝影
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台北市長柯文哲上周前往翠山莊拜會前總統李登輝，據了解，李登輝突然蹦出一句：「要出來選總統！」讓柯文哲愣了一下，一時不知如何回話。柯文哲昨天不願正面回應，還反問媒體：「請問你有在裡面？還是裝竊聽器？」

此外，儘管對是否參選未鬆口，且日前批評募兵制遭行政院長蘇貞昌暗損，柯文哲昨天應中華民國無店面零售商業同業公會邀請演講，提及台灣禁止日本核災區食品進口議題時，再次砲打中央。柯文哲說，日本政府派特使找他，質疑如果台灣「反核食」公投禁止日本核災區食品進口，為什麼不乾脆禁止台灣人民到日本核災四縣市旅行？為什麼政府沒有勇氣和老百姓講實話？

柯文哲說，所以政治不可以凌駕專業，政府當然會犯錯，但不可以一錯再錯，每次犯錯一定要寫檢討報告，「但現在政府反省改進能力太差了」。

對有媒體民調顯示，總統選舉支持度柯文哲目前輸給高雄市長韓國瑜，柯文哲昨天受訪時說，很正常，目前網路聲量就是這樣，不過離選舉還有十一個月，民調會一直移動。對民調顯示，如韓不選，柯民調則是第一，柯文哲笑回「怎知韓國瑜不會選？」他說，考第一名的條件是第二名考得比你差，但你怎知對手是誰？所以先把今天的事情做好就好。

外界質疑，柯、韓才剛當選地方首長，投入總統大選恐有正當性問題？柯文哲反而舉韓國瑜為例表示，韓國瑜實在讓人大開眼界，因為他推翻過去政治教科書的規則，況且選舉就是人民投票，人民喜歡你也沒有辦法，所以「take it easy」該怎麼做就怎麼做。

除柯文哲外，檯面上已表態參選二○二○總統的政治人物，包括蔡英文總統及立法院前院長王金平，都已拜會過李登輝。柯文哲上周二下午拜會李登輝，停留時間約半小時。據指出，雙方閒話家常、相談甚歡，內容多半圍繞在李登輝的身體情況；但見面時，李登輝突然蹦出「要出來選總統」，讓柯文哲愣了一下。李登輝還稱讚柯文哲當市長表現很好，也對柯媽媽印象深刻，更以台語說「有你媽媽在，你沒問題」。

另外，前總統陳水扁昨表示，三月一日柯文哲會到高雄拜訪他，但與大選無關，兩人要討論北市府為他出版口述歷史和回憶錄事宜。

柯文哲韓國瑜李登輝總統大選
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