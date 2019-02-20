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張善政宣布選總統 發動數位國家公投

2019-02-20 14:06經濟日報 記者 黃靖文、邱力行／20日報導

行政院張善政今（20）日公開宣示，會角逐2020總統大選，並且將發動「數位國家公投」，成立數位創新署或數位創新委員會，推動數位國家發展。

行政院前院長張善政宣布角逐2020總統大選。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
行政院前院長張善政宣布角逐2020總統大選。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
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行政院張善政總統大選公投
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