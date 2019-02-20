張善政宣布選總統 發動數位國家公投

2019-02-20 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 、邱力行／20日報導



前行政院長張善政今（20）日公開宣示，會角逐2020總統大選，並且將發動「數位國家公投」，成立數位創新署或數位創新委員會，推動數位國家發展。