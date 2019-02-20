柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

2019-02-20 10:00 聯合新聞網 綜合報導



柯文哲擬為為角逐總統大位，極力擺脫大巨蛋這塊巨大絆腳石。聯合報系資料照 分享 facebook

台北市長柯文哲去年九合一大選連任成功後，問鼎2020年總統大選呼聲不斷，儘管柯動作頻頻卻遲遲未鬆口承認。柯文哲參選2020總統大選，眼前最大路障就是大巨蛋爭議，知情人士爆料，繼遠雄後將由一家台日合作的投資公司接手大巨蛋，新團隊中竟包含一名日本首富。

柯文哲成功連任台北市長後，角逐2020總統已到了箭在弦上的地步，對柯P來說參選大位最大的絆腳石就是大巨蛋懸案未決。「大巨蛋」三個字一直如影隨形，如同難以拆解引信的政治炸彈，該怎麼解套，柯文哲去年選後曾明確表示「不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」之後又多次表態，強調會在2019年6月前解決大巨蛋問題，這與柯先前被問及是否參選2020總統時「6月再問我」的回答，不難看出柯P為角逐總統大位，極力擺脫大巨蛋泥淖的心態。

柯文哲積極處理大巨蛋懸案，力拚今年6月前解決問題。聯合報系資料照 分享 facebook

遠雄大巨蛋3月通過都審後，股權交易金額上看300億台幣，由於大巨蛋交易傳聞頻頻不斷，不光遠雄想賣，柯文哲也對大巨蛋交由其他團隊經營展現出樂觀態度。根據鏡週刊報導指出，儘管遠雄強調，股權沒有轉讓給特定對象，但目前鎖定一家台日合作的投資公司。

其中，新團隊中最引人注目的為擁有日本職棒福岡軟銀鷹隊的日商軟銀集團。該集團不僅擁有經營巨蛋棒球場的豐富經驗，往後也可透過這層關係，加強台日職棒更密切的交流。而軟體銀行集團創辦人孫正義，為日籍韓裔創業家，1981年開始創業，憑著獨到的眼光一路打拼，不但獨家引進iPhone，成為日本電信巨擘，甚至成為日本首富。

知情人士透露，這家設在日本的投資公司預定分兩階段買下遠雄大巨蛋股權，依照BOT合約規定，先買下遠雄讓售大巨蛋的50%股權，獲得使用執照或大巨蛋完工後，再取得剩餘股權，遠雄只需要負責興建的部分，之後由新團隊接手營運，而該團隊則是由國內2位傳產企業主、日商軟銀集團（SoftBank）及泰國正大集團董事長謝國民四方出資所組成。