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柯文哲被韓流打趴？媒體民調韓國瑜若出戰2020大勝 她最慘

2019-02-20 09:43聯合新聞網 綜合報導

根據媒體民調結果，2020若韓柯蔡三人角逐，韓國瑜將以35.1%的支持度勝選，其...
根據媒體民調結果，2020若韓柯蔡三人角逐，韓國瑜將以35.1%的支持度勝選，其中現任總統蔡英文則在各種可能的參選組合中，民調結果均是吊車尾的支持度。報系資料照
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《蘋果日報》今日刊載一份委請世新大學進行的對比式民調結果出爐！在各黨派確定及可能的候選人中，高雄市長韓國瑜以明顯差距大勝黨派各組可能候選人，若韓不選，柯文哲才有望出線，相比之下，現任總統蔡英文在各組可能的候選人中皆趨劣勢，結果都是吊車尾，與昨日信誓旦旦表示自己有信心勝選的喊話大相逕庭。

此份民調凸顯了明年總統大選，韓國瑜和柯文哲選不選將會影響最終投票結果。民調將對比式投票分作「柯文哲參選」與「柯文哲不參選」兩大選項，在柯文哲參選一項中，唯有國民黨派出韓國瑜參選，柯文哲才有可能會輸，並且在韓柯賴的組合下也以些微差距敗給賴清德；其他在柯蔡王、柯蔡朱、柯賴王、柯賴朱等組合中，柯文哲皆是勝選的結果。

總統蔡英文昨(19)日在接受CNN專訪時，明確表態將投入明年的總統選舉，並表示自己有信心勝選；但《蘋果》今日公布的委託民調結果顯示，在眾家可能的候選人組合中，蔡若出戰都可能是吊車尾的態勢。

反觀呼聲極高的高雄市長韓國瑜，民調結果則顯示，若台北市長柯文哲參選，只有韓有機會打敗柯文哲，在韓柯蔡的組合中贏得35.1%支持度的壓倒性勝利，柯文哲則是28.6%，蔡僅有22.0%；但若國民黨推出的人選不是韓，民進黨不論是蔡或賴參選，都難以抗衡柯文哲的支持度，柯在柯蔡王的組合下最有可能大勝，以40.1%的支持度大贏蔡的21.6%及王的20.5%。

但若柯不參選，韓國瑜也將壓倒性地大勝民進黨，支持度在韓蔡與韓賴的組合下，民進黨皆以33.4%及36.9%的支持度大輸給韓的52.5%及49.4%。

在男女支持度的比例上，民調顯示，若柯蔡韓三人角逐，女性支持韓國瑜的比例偏高，男性在挺韓或挺柯的比例差不多，就年齡層分析，柯文哲在39歲以下的年輕族群支持度明顯較高，但40到69歲的中老年族群，支持韓國瑜的比例較高，蔡英文則在70歲以上的資深公民上較為領先。從全台分布區域看，韓國瑜在全台六區的支持度都逾3成，領先其他參選人，顯示韓流足以橫掃全台的威力。

韓國瑜蔡英文柯文哲賴清德總統大選
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